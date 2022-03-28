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俄卡巴斯基防毒軟體遭美列黑名單　 國安局：列入考量

▲俄羅斯卡巴斯基防毒軟體遭美列黑名單，國安局長陳明通表示，我國會列入考量。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.28）
▲俄羅斯卡巴斯基防毒軟體遭美列黑名單，國安局長陳明通表示，我國會列入考量。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.28）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-28 14:09:59

俄羅斯入侵烏克蘭，美國政府將俄國防毒軟體卡巴斯基列入黑名單，多位立委今（28）日關注台灣公部門都有採購，是否跟進美國禁用。國安局長陳明通回應表示，一定列入考量，但近兩年公部門使用比例很低，約2%至3%。

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立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局長陳明通與相關情報機關，以「國家情報工作暨國家安全局業務」秘密報告，並備質詢。

美國聯邦傳播委員會（FCC）將俄羅斯的防毒軟體公司卡巴斯基實驗室、中國電信美洲公司與中國移動國際（美國）有限公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單。民進黨立委王定宇詢問台灣會跟進美國禁止使用嗎？陳明通回應「委員建議是所有民間都要禁止嗎？」王定宇解釋表示，民間要使用我們尊重。

陳明通表示，行政院有資安辦公室，會定期review(審查)。王定宇呼籲要依據我國國家安全環境、重新審查，這些服務是純民間商業服務，還是蒐集資訊，若有疑慮提出警告，該禁止就禁止，避免汙染核心設備。

民進黨立委趙天麟關切是否跟進美國禁用卡巴斯基？陳明通回應表示，「一定列入考量」，但他也指出，公部門等機關使用卡巴斯基比例很低，近兩年大概2%至3%，「坦白講，我自己使用感覺不太好，台灣自行研發的趨勢防毒軟體也很好用，但我就不多打廣告」。陳明通表示，卡巴斯基他用過，但是沒有國人發展的好用。

民進黨立委蔡適應詢問美國為何要將卡巴斯基列為黑名單？陳明通表示，因為卡巴斯基的資訊中心放在俄羅斯，「防毒者也可能是放毒者，所以要特別注意。」蔡適應也質疑，趨勢防毒過去曾被報導後端中心設在中國，他並不確定此事真偽，因此建議國安局要去了解有無這情形。陳明通表示，趨勢公司有一段時間時間在日本發展，現在算是日本公司。

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