俄卡巴斯基防毒軟體遭美列黑名單　 國安局：列入考量

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美國聯邦傳播委員會（FCC）將俄羅斯的防毒軟體公司卡巴斯基實驗室、中國電信美洲公司與中國移動國際（美國）有限公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單。民進黨立委王定宇詢問台灣會跟進美國禁止使用嗎？陳明通回應「委員建議是所有民間都要禁止嗎？」王定宇解釋表示，民間要使用我們尊重。
陳明通表示，行政院有資安辦公室，會定期review(審查)。王定宇呼籲要依據我國國家安全環境、重新審查，這些服務是純民間商業服務，還是蒐集資訊，若有疑慮提出警告，該禁止就禁止，避免汙染核心設備。
民進黨立委趙天麟關切是否跟進美國禁用卡巴斯基？陳明通回應表示，「一定列入考量」，但他也指出，公部門等機關使用卡巴斯基比例很低，近兩年大概2%至3%，「坦白講，我自己使用感覺不太好，台灣自行研發的趨勢防毒軟體也很好用，但我就不多打廣告」。陳明通表示，卡巴斯基他用過，但是沒有國人發展的好用。
民進黨立委蔡適應詢問美國為何要將卡巴斯基列為黑名單？陳明通表示，因為卡巴斯基的資訊中心放在俄羅斯，「防毒者也可能是放毒者，所以要特別注意。」蔡適應也質疑，趨勢防毒過去曾被報導後端中心設在中國，他並不確定此事真偽，因此建議國安局要去了解有無這情形。陳明通表示，趨勢公司有一段時間時間在日本發展，現在算是日本公司。