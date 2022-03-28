Tag人物／手工香三代相傳七十年 另闢網路戰場外銷世界

「一柱清香一縷煙」，在華人傳統社會中，點燃香就是開啟跟神明與另一個世界的對話，在 2017 年，時任環保署長李應元因應空汙而推動「減香」的政策，許多寺廟紛紛改由祭拜不焚香，雖然香越做越少，但 品質較佳的手工香卻越做越好，許多虔誠的信徒遠道台中，就是為了取得客製化的手工香，向神明、向先人展現最虔誠的心意。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 李建霖退伍後選擇在自家 70 年的製香工廠開始重頭學習製香的傳統工法。（圖／記者詹皓帆拍攝）

棄業務工作回家幫忙 製香技法重頭開始練

手工製香廠已經傳承 70 年，至今是第三代的孫子李建霖在接手經營，今年 36 歲的李建霖，回家已經超過 10 個年頭，李建霖畢業後從事的是業務工作，跟許多男性國民一樣，在服兵役前，李建霖對自己的職業生涯面臨了抉擇，他希望進入最熱門的行業大展身手，卻遲遲苦尋未果，直到一天長輩跟他說：「今天的冷門就是明天的熱門」，一句金玉良言瞬間敲醒了夢中人，李建霖體悟到，只要把一件事情做到上手、做到堅持，專業就是自己的，於是他退伍後選擇在自家 70 年的製香工廠開始重頭學習製香的傳統工法。

染香腳、曬香、掄香 …… 等，每一個工法都是體力活，李建霖常常一站就是 7 、 8 個小時不能動，一站就站了三年，功夫才有點起色，紮實的基本功讓李建霖得以在日後研發客製化的商品，驗證了「舞台站久了就是你的」這句話，李建霖的努力讓阿公的香在 70 年後的今天，依然一枝獨秀。

▲ 李建霖的努力讓阿公的香在 70 年後的今天，依然一枝獨秀。（圖／記者詹皓帆拍攝）

添購新設備朝工業邁進 堅持保留傳統延續手作

除了苦學製香工法，李建霖主打「客製化」的銷售模式，除了基本功要穩紮穩打，他更清楚要讓自家的香品不被時代所陶汰，就要不斷的推陳出新，李建霖大膽購入模型機具，做出全臺獨家的元寶香，他 深知這是趨勢所需，必須做出改變，但 70 年的古法醞釀也不能割捨，只有兼容並蓄的成長，才是李建霖獨一無二的舞台。

即使購入了新設備，李建霖的店還是維持著阿公時期的裝潢，他笑笑的說，阿公有交代，店裡的東西都不能改，要弄展示 廳什麼的，自己有本事就去外面弄，因此製香工廠隨處皆是時代的痕跡，李建成遵循阿公與父親「守本」的傳統，沒有多餘、華麗的裝飾，沒想到卻吸引了念舊的客群，許多寺廟的住持聞「香」而來，常常一出手就是好幾十萬的訂單。

回家第一刻就決定轉型 從網路另闢戰場新天地

李建霖回憶，阿公是從臺南到臺中打拚，阿公從負債到養大三個兒子，讓每個小孩都可以在臺中成家立業，都是靠著這一枝手工香，在最鼎盛時期製香工廠有超過 20 名的員工，在民國 70 年左右，大家樂（博奕遊戲）風靡全臺大街小巷，許多民眾為了求名牌、還願，對香的需求量大增，製香的完整流程通常需要 4 到 5 天的時間，在當時香還沒做好，就已經有貨車在門口等著，要把剛做好的香載走，事過境遷後，製香業遇到中國機器製的香進口，因為低價競爭許多同業紛紛退出市場，但李家的製香工廠卻默默堅持著，李建霖回家幫忙時，他便深知轉型是勢在必行。

▲ 在臉書、網路商城剛起來的年代，李建霖就已經與廣告公司合作，讓他的香得以外銷到國外市場。（圖／記者詹皓帆拍攝）

網路是李建霖的主要戰場，在臉書、網路商城剛起來的年代，李建霖就已經與廣告公司合作，展開一連串的廣告投放，跟著這波網路浪潮，讓李建霖的香得以外銷到香港、新加坡、馬來西亞 …… 等國外市場，不斷的進步就是為了不被時間淘汰，李建霖看準趨勢、精準射擊，讓自家將近百年的事業，在另一個戰場上開啟新的篇章。

【 #Tag 人物小檔案】

姓名：李建霖

經歷：李慶成製香工廠

地址：台中市大里區中興路一段 2 巷 203 弄 2 號