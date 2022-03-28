父無預警衝上台搶風頭　蕭敬騰傻眼爆料老爸真面目

「金曲歌王」蕭敬騰昨（27）日於台北後台咖啡舉辦「最最愛生日見面會」，提前與許久未見的粉絲們一起共度生日。他更趁生日時邀粉絲們一起響應做公益，展開義賣活動，並將所得全數捐獻。此外，生日會上，老蕭的爸媽也驚喜在舞台上現身！蕭爸更獻唱老歌《紅薔薇》，引起全場暴動。
這次生日會老蕭則不同於以往的演出形式，整場活動沒有主持人也沒有流程，他更在一開場即彈著吉他迎接觀眾入席，他希望大家有來到自己家的感覺。令人驚喜的是，老蕭的爸媽今也到場擔任特別嘉賓，還坐在舞台上，老蕭因此開玩笑表示：「我太晚才告訴爸媽有生日會，沒想到他們說要來，沒位置了只好就搬沙發讓他們坐在台上。」 蕭爸則是在舞台上獻唱經典老歌《紅薔薇》，老蕭透露：「從小幾乎沒聽過爸爸唱歌，直到長大有次突然在家聽到他哼了這首歌，今天應該算是我第二次聽我爸唱歌，獻給大家！」老蕭也分享與爸爸的互動：「以前我爸是不太表達情感的嚴父，但他這十幾年像變了個人，也感謝科技發達，我們現在都用通訊軟體說一些肉麻的話、互相關心彼此，因為我們都是男子漢，不太會當面表白。」
提到過生日，老蕭表示一直以來都覺得這是他覺得最尷尬的一天，卻又不能不面對，說到生日願望，他說：「把日子過得開心、自在，在合法的前提下想做什麼就做，一切平安健康就好！」 他也立下志願，透露前一陣子因緣際會遇到一個小弟弟因為腦幹腫瘤昏迷無法動刀，但仍聽得見，於是家屬希望老蕭能錄音替他加油打氣。