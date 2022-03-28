金泰梨嫁了「女兒不是南柱赫的」！《2521》驚人細節公開

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該劇13、14集「先甘後苦」，白易辰接受羅希度的告白交往，他與高宥琳和她男友文智雄（崔顯旭 飾）、池昇琬（李宙明 飾）開心慶祝；豈料高宥琳的爸爸開車撞傷人，原先家裡已有龐大債務，現又多了筆和解費與醫藥費，高宥琳為了家人，決定放棄南韓擊劍國家代表隊，選擇肯開出優渥薪水的俄羅斯歸化。
白易辰聽到高宥琳歸化俄羅斯消息後，以獨家新聞報導此事，高宥琳瞬間變成全民公敵，連吃碗麵都被老闆、路人閒言刁難。白易辰夾在工作與友情間自責不已，女友羅希度起初不諒解，但根據下集預告中，小倆口似乎重修舊好。
另一方面，在第14集結尾時，白易辰已從記者晉升主播，他正與在舊金山擊劍比賽得金牌的羅希度連線，2人看似許久不見，透過LIVE傳達思念之情，豈料白易辰說出一句：「雖然有點晚了，還是要恭喜妳結婚，羅希度選手。」驚人走向令觀眾一度崩潰。
雖然該劇初期就以「金敏彩（羅希度的女兒）」不是白易辰的女兒鋪路，但觀眾看到他與羅希度「分手」仍無法接受，網友幽默表示：「可能因為他是主播不方便說，其實老公是他吧？所以以主播身分祝賀。」有人則認為敏彩不是希度的女兒，還有觀眾扮起柯南，提到13集出現的擊劍國手金準鎬姓氏，猜測羅希度應是與他結婚。《二十五，二十一》下週大結局可至Netflix收看。