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金泰梨嫁了「女兒不是南柱赫的」！《2521》驚人細節公開

▲《二十五，二十一》中，金泰梨（右）以「人妻身分」與白易辰重逢。（圖／Netflix）
▲《二十五，二十一》中，金泰梨（右）以「人妻身分」與白易辰重逢。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-28 14:07:18

夯劇《二十五，二十一》下週完結篇，27日播出的最新一集開虐觀眾，先是高宥琳（苞娜 飾）歸化俄羅斯、引發南韓國民不滿，白易辰（南柱赫 飾）再以獨家角度報導此事，讓女友羅希度（金泰梨飾 ）無法諒解；下集預告中，2人主播台連線相遇，但羅希度已是人妻身分，「白羅CP」分手讓觀眾無法接受。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲白易辰未與新聞來源拿捏好距離，無意害到高宥琳感到自責。（圖／Netflix）
▲白易辰未與新聞來源拿捏好距離，無意害到高宥琳感到自責。（圖／tvN）
該劇13、14集「先甘後苦」，白易辰接受羅希度的告白交往，他與高宥琳和她男友文智雄（崔顯旭 飾）、池昇琬（李宙明 飾）開心慶祝；豈料高宥琳的爸爸開車撞傷人，原先家裡已有龐大債務，現又多了筆和解費與醫藥費，高宥琳為了家人，決定放棄南韓擊劍國家代表隊，選擇肯開出優渥薪水的俄羅斯歸化。

白易辰聽到高宥琳歸化俄羅斯消息後，以獨家新聞報導此事，高宥琳瞬間變成全民公敵，連吃碗麵都被老闆、路人閒言刁難。白易辰夾在工作與友情間自責不已，女友羅希度起初不諒解，但根據下集預告中，小倆口似乎重修舊好。

另一方面，在第14集結尾時，白易辰已從記者晉升主播，他正與在舊金山擊劍比賽得金牌的羅希度連線，2人看似許久不見，透過LIVE傳達思念之情，豈料白易辰說出一句：「雖然有點晚了，還是要恭喜妳結婚，羅希度選手。」驚人走向令觀眾一度崩潰。

雖然該劇初期就以「金敏彩（羅希度的女兒）」不是白易辰的女兒鋪路，但觀眾看到他與羅希度「分手」仍無法接受，網友幽默表示：「可能因為他是主播不方便說，其實老公是他吧？所以以主播身分祝賀。」有人則認為敏彩不是希度的女兒，還有觀眾扮起柯南，提到13集出現的擊劍國手金準鎬姓氏，猜測羅希度應是與他結婚。《二十五，二十一》下週大結局可至Netflix收看。

▲劇中，金泰梨（右）與白易辰已連線新聞方式碰面。（圖／Netflix）
▲劇中，金泰梨（右）與白易辰以連線新聞方式碰面。（圖／Netflix）

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