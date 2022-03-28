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威爾史密斯老婆外遇　對象是小21歲「兒子好兄弟」

▲威爾史密斯（左）、潔達蘋姬史密斯婚姻關係微妙。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯（左）、潔達蘋姬史密斯婚姻關係微妙。（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-28 14:13:212022-03-28 14:36:17

53歲黑人巨星威爾史密斯今（28日）在奧斯卡頒獎典禮上，不滿頒獎人克里斯洛克揶揄生病的老婆潔達蘋姬史密斯，衝上台揮了對方一拳，隨後以《王者理查》奪下人生首座奧斯卡影帝，戲劇性發展掀起熱議。威爾夫妻結褵25年，潔達曾公開坦承和兒子的好友偷情，威爾也直言兩人屬於「開放式婚姻關係」。

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▲威爾和潔達結婚25年，鶼鰈情深。（圖／willsmith IG）
▲威爾和潔達結婚25年，鶼鰈情深。（圖／willsmith IG）
威爾和潔達育有一雙兒女，以及和前妻所生的大兒子，不過威爾和潔達的關係微妙，潔達前年在直播節目上，當著威爾的面承認外遇，對象還是明星次子傑登史密斯的好兄弟、小21歲饒舌歌手小奧古斯特阿辛納，而威爾則以代表作《絕地戰警》台詞「我們同甘共苦、出生入死，我們是一輩子的夫妻」定調和潔達的未來。

▲潔達曾在婚內和歌手小奧古斯特阿辛納發生性關係。（圖／augustalsina IG）
▲潔達曾在婚內和歌手小奧古斯特阿辛納發生性關係。（圖／augustalsina IG）
去年威爾接受《GQ》雜誌專訪，再度談到婚姻觀，他替老婆的出軌行為緩頰，解釋潔達出身於比較特殊的家庭，成員們存在非傳統關係，因此一夫一妻制的觀念薄弱，彼此也認定以開放式關係相處，「我們選擇一夫一妻制，但不認為一夫一妻完美，因為這種制度並非適合每一個人」，更高喊「婚姻不該是我們的牢籠」！

▲威爾表示和潔達是「開放式婚姻關係」。（圖／GQ IG）
▲威爾表示和潔達是「開放式婚姻關係」。（圖／GQ IG）
威爾甚至表明，潔達不是唯一有婚外性行為的人，自己也曾出軌，他和老婆互相給予高度的信任和自由，並無條件支持對方，稱兩人的關係是「愛的最高定義」。（編輯：楊穎軒）


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