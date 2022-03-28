台股跌156點、收17520點　月線年線失而復得

受到美債殖利率飆升、本土疫情延燒，以及中國大陸上海半封城，台北股市今（28）日開低，早盤一度跌300點，下殺來到17368點，後來跌幅縮小，終場跌156點，收在17520點，跌幅0.8%，台股今日失守5日線及半年線，但月線及年線失而復得，成交金額新台幣萎縮至2347億元。
中國大陸上海無預警宣布分區管制，形同「半封城」。為此，經濟部長王美花今日在立法院受訪時表示，有跟廠商聯繫，廠商目前反應未受影響，但可能出貨上會受到一些影響。
台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電為此表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。半導體矽晶圓廠合晶則說，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。至於日月光表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。
台積電今日走弱，早盤來到580元，終場跌14元，收在584元。世界先進與日月光收盤跌1%左右。聯發科跌0.7%、和碩跌1%多。大立光跌多，跌幅達3%以上。至於南亞科與華碩終場黑翻紅，漲逾1%。至於本土疫情延燒，防疫概念股表現亮眼，恆大、毛寶、合世、亞諾法、康那香飆漲停，熱映、南帝、美德醫漲2到7%。