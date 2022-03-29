越南斜槓青年4歲來台生活　新二代曝文化衝擊

《四方報》報導，3月29日是青年節，移民署PODCAST「文化談新事」節目邀請越南新二代青年趙詩涵，分享其探索異國文化，勇敢追築臺灣夢的過程！趙詩涵四歲就獨自搭機來臺灣，透過自己的努力學習異國文化，從完全聽不懂到會講，終於突破語言的障礙，並於今年獲錄取海洋休閒觀光管理學系碩士班，當初根本沒想到能夠實現自己夢想，考取動力小船駕駛執照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等相關證照，成為一個多才多藝的「斜槓青年」。
在「文化談新事」第二集裡，趙詩涵與兩位主持人暢談生活經歷，四歲獨自搭機來臺，初來乍到直接上小學，當時還沒有「跨國銜轉生教育支持系統」，她無法理解老師講課內容，無法融入的她，面對新環境的改變，只能偷偷躲在棉被裡哭泣。
媽媽見狀提醒詩涵，「妳是越南人，妳要比別人更加努力。」這句話，是她前進的動力，也是她不斷鞭策自己的力量，從小就產生了一個念頭，「我是越南人所以要比別人努力十倍；要讓自己多方面、全方位探索異國文化的可能性」。
現在的她，分享運用精通越語的優勢，不管是在學業或專業技術上，都鼓勵自己迎向挑戰。詩涵目前就讀海洋休閒觀光管理學系，除追求專業知識，也為了拓展自己更多的可能，她考取動力小船駕駛執照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等相關證照，成為一位多才多藝的斜槓青年。
移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署也將於暑假期間辦理「新住民子女多元文化在地創生培育營」，歡迎高中職以上在學學生參加，除五天四夜食宿免費外，並規劃地方創生、多元文化發展專業課程，安排參訪還有學員成果競賽，優選者共3 組，每組可得禮券新臺幣 6,000 元。報名期間自即日起至110年4月8日止，一起激發創意及探索體驗，期許新二代都能成為「斜槓青年」。