高市藍營左楠議員初選5搶1　簽初選公約不相互攻擊

國民黨高雄市議員預計在4月6、7日接受參選人領表登記，原本7人搶一席，競爭激烈的左楠區，今日確定變成5搶1，5位新人今（28）日和該地區的現任議員連袂拜訪高雄市議會議長曾麗燕，5新人並簽署初選公約，允諾不能攻擊其他參選者與黨部，維持初選和諧。
左楠區黨部2022參加議員初選規約內容包括，一、本於初選公平公開原則，區黨部會在民調結束後，將市黨部委託民調公司的初選紀錄及錄音檔交付予每位參選者，以示公正；二、參選者不能有攻伐其他參選者與黨部的言論與行為，否則將視情節嚴重性，送交市黨部調查處理，最重可停止其初選權利；三、為表現黨內團結精神，參選者同意在初選結果後，擔任出線被提名者在大選競選總部要職，未出線者皆不得拒絕。
國民黨高雄市黨部已在日前公告，市議員提名登記作業預計4月6日至7日領表、4月13日至15日登記，根據辦法此次提名以現任者優先，現任之外的名額由新人初選競爭；若現任之外沒有名額，新人有意加入，現任也需參加初選爭取提名。
目前國民黨可能辦理初選之選區包括第4選區（左營、楠梓）、第10選區（前鎮、小港），原本傳出多達7位新人競爭的左楠區，目前已有兩位退出，持續競爭的五位分別是李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名，今日也聯袂拜訪議長曾麗燕，並簽署初選公約，聽取議長和前輩的經驗分享，過程平和。