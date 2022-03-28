COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高市藍營左楠議員初選5搶1　簽初選公約不相互攻擊

▲國民黨左楠區初選激烈，新人5搶1，今（28）日老將新秀連袂拜訪議長曾麗燕。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨左楠區初選激烈，新人5搶1，今（28）日老將新秀連袂拜訪議長曾麗燕。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-28 14:19:56

國民黨高雄市議員預計在4月6、7日接受參選人領表登記，原本7人搶一席，競爭激烈的左楠區，今日確定變成5搶1，5位新人今（28）日和該地區的現任議員連袂拜訪高雄市議會議長曾麗燕，5新人並簽署初選公約，允諾不能攻擊其他參選者與黨部，維持初選和諧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
左楠區黨部2022參加議員初選規約內容包括，一、本於初選公平公開原則，區黨部會在民調結束後，將市黨部委託民調公司的初選紀錄及錄音檔交付予每位參選者，以示公正；二、參選者不能有攻伐其他參選者與黨部的言論與行為，否則將視情節嚴重性，送交市黨部調查處理，最重可停止其初選權利；三、為表現黨內團結精神，參選者同意在初選結果後，擔任出線被提名者在大選競選總部要職，未出線者皆不得拒絕。

▲國民黨高雄市左楠區5位參選新人簽下初選規約。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨高雄市左楠區5位參選新人簽下初選規約。（圖／翻攝畫面）
國民黨高雄市黨部已在日前公告，市議員提名登記作業預計4月6日至7日領表、4月13日至15日登記，根據辦法此次提名以現任者優先，現任之外的名額由新人初選競爭；若現任之外沒有名額，新人有意加入，現任也需參加初選爭取提名。

目前國民黨可能辦理初選之選區包括第4選區（左營、楠梓）、第10選區（前鎮、小港），原本傳出多達7位新人競爭的左楠區，目前已有兩位退出，持續競爭的五位分別是李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、李鎧名，今日也聯袂拜訪議長曾麗燕，並簽署初選公約，聽取議長和前輩的經驗分享，過程平和。

藍高雄市長難產　蘇偉碩提在野共推

高市將首開先例　外送員工時每日限12小時

為參選人推介宣傳　趙天麟即日起請假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀