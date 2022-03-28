新鮮人投履歷4成7無回應　人力銀行統計4大盲點

畢業季將近，各大專院校的校園徵才博覽會紛紛開跑，人力銀行進行2021學生就業調查資料調查發現，新鮮人求職的三大困擾，前三名分別為，自覺能力不足（49.4%）、投履歷無企業邀約（47.4%）、不清楚自己適合什麼職務（44.2%），而新北市青年局也與人力銀行規劃10堂線上求職講座，邀請職涯專家、職場前輩等專業講師，從履歷教戰、面試考古題、職場潛規則等精華課程，幫助新鮮人求職必勝。
新北市青年局長錢念群表示，根據勞動部調查，近半數的青年初次尋職時遭遇困難，其中以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」最多，與104人力銀行的調查相呼應，印證青年從學校轉換職場的徬徨，需要堅強有力的政策支援，這次的合作邀請了業界人資與職場達人，針對新鮮人最需要的求職準備，規劃一系列的求職衝刺班，藉此幫助準畢業生超前佈署。
104人力銀行顧客價值處協理翁維薇表示，公司每年都會在各大校園徵才博覽會中，免費幫應屆畢業生做履歷健診，在履歷健診中也發現高達4成的大學畢業生，對寫履歷沒有方向，尤其履歷中最常出現四大盲點，包含不提供大頭照、學經歷順序混亂、實習、打工經驗留白、流水帳式的撰寫自傳等。
翁維薇說，為了幫助迷惘的新鮮人解決求職上的履歷問題，此次與青年局合作開設10堂完全免費的求職線上講堂，首堂線上講堂將在30日登場，並邀請擺渡系統設計營運長林俊宏來做黃金履歷教戰，幫助無經驗的新鮮人如何自我包裝，抓住人資的眼球，未來也將陸續推出新鮮人求職相關講座。
翁維薇進一步指出，除了線上講座外也提供多種免費職涯服務，給予新鮮人最大的應援，找不到職場方向的新鮮人，可以使用「職業適性測驗」，分析性格優勢，另外新鮮人最常使用的『履歷診療室』，提供24小時免費線上一對一履歷諮詢，每3人就有2人健診後面試邀約增加，希望能幫助新鮮人解決職場疑難雜症。