長蟲白米給學校吃　業者遭罰千萬、勒令停業

高雄市衛生局日前查獲達臻國際有限公司業者囤放逾期食品且白米長蟲，且供餐對象多為兒童、老人、身心障礙者或學校集體餐飲環境，用餐影響層面廣泛，違規情節重大，依違反食品安全衛生管理法第15條暨同法44條規定，處罰鍰新臺幣1,080萬元並已令業者停業，違法情節另移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
高雄市衛生局查獲達臻國際有限公司提供過期食品予機構團體廚房使用，經連日持續追查，清點囤放逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品總重量達7624.5公斤，發現過期白米長蟲屬實，將過期食品提供社福、訓練等機構餐點2年多。
該公司林姓負責人，委由其子顏男代理完成意見陳述，坦承犯行，考量供餐對象多為兒童、老人、身心障礙者或學校集體餐飲環境，用餐影響層面廣泛，並危害人體健康，可非責難程度遠較一般業者高，違規情節重大，依違反食品安全衛生管理法第15條暨同法44條規定，處罰鍰新臺幣1080萬元並已令業者停業，違法情節另移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
衛生局局長黃志中表示，除將針對此案件依法嚴懲外，未來相關不法案例經查證屬實，將公布公司名稱，請食品業者切勿心存僥倖，針對不法衛生局必依法嚴辦，全力維護市民朋友食的安全。