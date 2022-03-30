內幕／國防部研擬役期延長　年底選戰成變數

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4個月的軍事訓練役產生許多弊端，軍中人士抱怨表示，4個月訓練役期扣除假期，其實只有在軍中3個多月，加上國軍打靶時數偏低，難以訓練成為一個合格的步槍兵；另外，以這次在俄烏戰爭中出盡風頭的標槍反裝甲飛彈來說，按照目前陸軍訓練流路要接受136小時訓練，雖然現在以志願役官兵來操作標槍飛彈，但若像烏克蘭開戰時大量配發標槍飛彈，要讓軍事訓練役官兵操作標槍飛彈，訓練時間根本不夠，軍方自然是歡迎役期延長。
軍方人士也指出，4個月軍事訓練役期過短，很多役男抱持「夏令營」心態到軍中報到，加上廢除軍法制度後，軍事訓練役男難以管教，因此軍中支持延長役期的聲浪也不小。
依據《兵役法》第16條規定，「以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期一年，期滿退伍」，國防部長邱國正日前在立院備詢時就表示，兵役延長擬朝不修法方向研議，之後也有多家媒體報導役期敲定延長至1年，但是遭到府院與國防部否認，強調「此案刻正蒐整各界意見研議當中，尚未定案」。針對延長役期何時決定，國防部也表示「沒有時間表」。
據了解，在美國關切下，美方認為4個月軍事訓練役難以防衛國家，多次建議台灣延長役期，府院也希望藉由俄烏戰爭之際順水推舟恢復至10到12個月役期，但是不希望國防部在年底選前作出延長役期決定，以免影響選情。
黨政人士指出，民調顯示服過兵役者認為4個月役期太短，但即將畢業學子卻擔心役期延長會打亂生涯規劃，所以在年底選前宣布役期延長是不智之舉，恐失年輕人選票。舉例來說，2015年4月，當時的民進黨立委蕭美琴公布中研院社會所中國效應研究小組所做的一份民意調查，「請問您是否贊成台灣為增強軍力而恢復徵兵？」民調結果顯示，逾六成民眾支持恢復徵兵制，時任民進黨智庫國防小組召集人陳文政（現任國安會副秘書長）宣稱，若民進黨在2016年重新取得執政，將對募兵制進行全面性檢討，並在10個月內提出整體規劃。
黨政人士進一步表示，蕭美琴在2016年總統大選前提出恢復徵兵制的說法，當時在黨內出現不少批評聲音，質疑不利選情，所以民進黨執政6年了，至今仍不敢對4個月軍事訓練役進行變動，媒體報導，「年底前會做出延長役期1年決定」，府院黨才會立即要求國防部澄清，就是害怕衝擊年底選情。
熟悉軍方事務人士表示，雖然多家民調結果顯示多數民意支持役期延長，但是許多即將要服役的應屆畢業生與大學在學生卻持反對立場，認為役期突然延長會打亂生涯規劃。儘管國防部評估做出延長役期決定，但考量今年是選舉年，府院也都強調「役期延長尚未定案」，國防部決議呈報到行政院恐怕會被擱置到選後。
另一位熟悉軍方事務人士表示，短期之內決定要延長役期有許多技術問題待克服，現在國軍員額近18萬人，恢復1年役期後至少要增加8萬兵源，部隊重新編制後要去哪裡找那麼多教官訓練多出來的兵？裁軍之後許多營區移撥給國有財產局，再移交給地方政府，現在多出來的兵要哪裡去找營舍安置？義務役期若真的恢復到1年，國防部更要強化訓練內容，避免被外界說是「當兵都是在除草、刷油漆浪費時間」，需要擬定配套措施，才會進入延長役期的討論階段。