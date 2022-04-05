防遠距考試作弊！清大研發「AI鷹眼」數位監考系統

清華教發中心主任周秀專指出，疫情爆發兩年以來，線上教學軟體已十分普遍及成熟，但遠端評量的監考系統卻未能及時跟上。國外雖有幾個大廠開發出線上同步監考軟體，但有些要事先下載軟體太麻煩，有些要求遠端取得受試者的電腦控制權，可能造成個人電腦內照片及檔案外洩的資安風險，且多數只能一對一或小班監考。
周秀專表示，清華研發出的「AI鷹眼」數位監考系統是目前唯一可做到不需要事先下載軟體、考生不需交出電腦控制權、支援手機答題、支援所有瀏覽器、且適用百人以上大班監考的防弊系統。
周秀專指出，「AI鷹眼」數位監考系統的核心在於應用人臉辨識及眼動追蹤技術，讓一般家用電腦的視訊鏡頭或手機鏡頭即具備掃描眼球視線軌跡的功能，並結合滑鼠軌跡、音訊等AI人工智慧深度學習系統，精準判讀考生是否作弊。
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考試時，一旦發生「人臉偏移」、「人臉離開」、「視線離開」、「開啟分頁」等4類異常現像，螢幕左下角就會顯示異常次數統計，提醒考生本人及監考者注意，監考者此時也可要求考生開啟通話功能來確認現場狀況。
周秀專表示，疫情後全球的學校都面臨評量公正性的危機，「如果多數學生都靠作弊拿高分，堅持誠實作答的學生排名反而因此落後，這將嚴重危害評量的公正性與目的，對學生的學習及品性都會帶來很壞的影響」，如果學生都信奉「今天不作弊，明年當學弟」，教育就完了，利用科技輔助來確保測驗公正，是教育單位不得不思考的方向。