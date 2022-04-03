甜嫁神官仍委屈？日本公主遭指「高攀」　離婚傳言滿天飛

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典子於1988年出生，從小就在接受日本皇室的傳統教育，19歲時進入被公認為日本皇室貴族大學的學習院大學文學部心理學科，學習臨床心理學，並於2011年順利畢業。典子畢業之後，並沒有繼續深造，而是選擇回到皇室執行公務。不過在畢業3年後，典子便與大她15歲、島根縣出雲大社的宮司千家國麿結為連理。
典子與千家國麿認識經過，就宛如童話故事一般。2007年，當時還未滿20歲的典子與母親久子訪問出雲大社，典子就是在那時與千家國麿邂逅，2人對彼此一見鍾情，又有共同興趣跟愛好，喜歡賞鳥以及植樹。透過各種活動相處之後，2人的感情也日漸深厚，最後也在2014年步入禮堂。
典子與千家國麿的婚禮是按照皇室傳統，以神道教儀式舉行。當天典子穿上了平安時期的裝扮，並梳著令人眼睛為之一亮的「大垂髮」髮型。在結婚儀式當中，千家國麿的叔父千家隆比古擔任「齋主」，宣讀有關夫婦之道的「神誡」，隨後兩位新人便依照神話中的伊邪那岐和伊邪那美夫婦、以及出雲大社祭祀的結婚禮制，繞拜殿中央的「天之御柱」一圈後立於神座的正前方，由千家國麿將誓詞供奉在神前，並鞠躬行禮。儀式結束之後，2人也在當天下午向出雲市公所提出結婚登記。
在婚後，典子也與丈夫住在出雲大社鄰近的千家國造館，與公婆同住。在她還是皇室成員時，有專門隨扈保護她的安全，但在結婚轉為平民後，則由島根縣警方在她住家周邊進行警衛工作。
典子的婚事是自2005年明仁上皇長女清子嫁給黑田慶樹之後，日本皇室再度傳出喜事。不過千家國麿其實來頭並不小，出雲大社是日本最為古老的神社之一，而千家氏為專司出雲大社祭祀的最高神職人員，是僅次於天皇家系，日本第二古老的家族。千家國麿又是出雲大社最高神官千家尊佑的長子，現為輔佐最高神官的神職人員，將來也會接管家業，成為最高神官。
而典子年少時喪父，高圓宮行事也轉趨低調，再加上結婚後轉為平民，如果千家國麿成為最高神官，屆時地位可能高出一名已經脫離皇室的公主一大截，也因此在得知典子的結婚對象背景之後，外界也有不少聲音發出「公主高攀」的言論。
外界曾有聲音稱，典子相當聰明，選了個好夫家，讓自己出嫁後，社會地位不降反升。但2人結婚至今，已經將近8年，卻仍未生下孩子，繼承人問題也因此浮現。再加上千家國麿做為未來的繼承人，時常會去出雲大社的其他分社，這代表著夫妻2人時常分開，當千家國麿不在家，典子也就會時常回娘家，甚至還因此傳出「典子從小在東京長大，因此不習慣農村生活」、「典子已經很久沒回出雲」、「在東京買了房產」等傳言。
不過典子雖然常回東京幫忙母親處理事務，但是實際的現況連日媒都不清楚，而過去身為皇室成員的典子嫁入民間，也必須做好一定的覺悟，那也是一般人難以理解，只能說家家有本難念的經，外人也難以看清。