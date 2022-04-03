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甜嫁神官仍委屈？日本公主遭指「高攀」　離婚傳言滿天飛

▲日本皇室高圓宮憲仁親王次女典子女王（前）嫁給出雲大社神職人員千家國麿（後）結婚後，改名為千家典子。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本皇室高圓宮憲仁親王次女典子女王（前）嫁給出雲大社神職人員千家國麿（後）結婚後，改名為千家典子。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-03 10:00:00

日本皇室女性成員一旦結婚，就必須脫離皇籍成為平民，若離婚，也不能恢復皇室身份，因此「結婚」這件事情對於她們來往後的人生影響甚遠。一般外界認為，皇室女性成員結婚是「下嫁」平民，不過已故高圓宮憲仁親王其次女典子女王與出雲大社宮司千家國麿結為連理後，卻被外界稱為是「高攀」，而2人結婚至今8年，近來卻有婚姻面臨危機的傳言。

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典子與現今天皇德仁是遠房堂兄妹關係，是高圓宮憲仁親王與憲仁親王妃久子的次女，姊姊是承子女王，妹妹則是在2018年出嫁的守谷絢子。因為典子是大正天皇直系3代之外的女性皇室成員，因此在婚前稱為「典子女王」。

典子於1988年出生，從小就在接受日本皇室的傳統教育，19歲時進入被公認為日本皇室貴族大學的學習院大學文學部心理學科，學習臨床心理學，並於2011年順利畢業。典子畢業之後，並沒有繼續深造，而是選擇回到皇室執行公務。不過在畢業3年後，典子便與大她15歲、島根縣出雲大社的宮司千家國麿結為連理。

▲典子與姊姊承子女王。（圖／美聯社／達志影像）
▲典子與姊姊承子女王。（圖／美聯社／達志影像）
典子與千家國麿認識經過，就宛如童話故事一般。2007年，當時還未滿20歲的典子與母親久子訪問出雲大社，典子就是在那時與千家國麿邂逅，2人對彼此一見鍾情，又有共同興趣跟愛好，喜歡賞鳥以及植樹。透過各種活動相處之後，2人的感情也日漸深厚，最後也在2014年步入禮堂。

▲典子與千家國麿的婚禮是按照皇室傳統，以神道教儀式進行。（圖／美聯社／達志影像）
▲典子與千家國麿的婚禮是按照皇室傳統，以神道教儀式進行。（圖／美聯社／達志影像）
典子與千家國麿的婚禮是按照皇室傳統，以神道教儀式舉行。當天典子穿上了平安時期的裝扮，並梳著令人眼睛為之一亮的「大垂髮」髮型。在結婚儀式當中，千家國麿的叔父千家隆比古擔任「齋主」，宣讀有關夫婦之道的「神誡」，隨後兩位新人便依照神話中的伊邪那岐和伊邪那美夫婦、以及出雲大社祭祀的結婚禮制，繞拜殿中央的「天之御柱」一圈後立於神座的正前方，由千家國麿將誓詞供奉在神前，並鞠躬行禮。儀式結束之後，2人也在當天下午向出雲市公所提出結婚登記。

在婚後，典子也與丈夫住在出雲大社鄰近的千家國造館，與公婆同住。在她還是皇室成員時，有專門隨扈保護她的安全，但在結婚轉為平民後，則由島根縣警方在她住家周邊進行警衛工作。

典子的婚事是自2005年明仁上皇長女清子嫁給黑田慶樹之後，日本皇室再度傳出喜事。不過千家國麿其實來頭並不小，出雲大社是日本最為古老的神社之一，而千家氏為專司出雲大社祭祀的最高神職人員，是僅次於天皇家系，日本第二古老的家族。千家國麿又是出雲大社最高神官千家尊佑的長子，現為輔佐最高神官的神職人員，將來也會接管家業，成為最高神官。

而典子年少時喪父，高圓宮行事也轉趨低調，再加上結婚後轉為平民，如果千家國麿成為最高神官，屆時地位可能高出一名已經脫離皇室的公主一大截，也因此在得知典子的結婚對象背景之後，外界也有不少聲音發出「公主高攀」的言論。

外界曾有聲音稱，典子相當聰明，選了個好夫家，讓自己出嫁後，社會地位不降反升。但2人結婚至今，已經將近8年，卻仍未生下孩子，繼承人問題也因此浮現。再加上千家國麿做為未來的繼承人，時常會去出雲大社的其他分社，這代表著夫妻2人時常分開，當千家國麿不在家，典子也就會時常回娘家，甚至還因此傳出「典子從小在東京長大，因此不習慣農村生活」、「典子已經很久沒回出雲」、「在東京買了房產」等傳言。

不過典子雖然常回東京幫忙母親處理事務，但是實際的現況連日媒都不清楚，而過去身為皇室成員的典子嫁入民間，也必須做好一定的覺悟，那也是一般人難以理解，只能說家家有本難念的經，外人也難以看清。

▲典子與千家國麿宣布訂婚時，2人互動甜蜜。（圖／美聯社／達志影像）
▲典子與千家國麿宣布訂婚時，2人互動甜蜜。（圖／美聯社／達志影像）

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