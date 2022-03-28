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快訊／不顧徐媽翻臉！大S爆委託登記　具俊曄成台灣女婿

▲大S和具俊曄（左圖）傳出已經委託代理人辦理結婚登記。（圖／具俊曄IG、大S微博）
▲大S和具俊曄（左圖）傳出已經委託代理人辦理結婚登記。（圖／具俊曄IG、大S微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-28 15:18:302022-03-28 16:00:22

大S與「酷龍」成員具俊曄8日閃婚，在韓國辦理結婚登記，具俊曄再以新婚夫婿身分抵台，和大S度蜜月，如今結束隔離期，外界盛傳兩人將親赴戶政事務所登記結婚，卻因沒通知徐媽，讓丈母娘氣得關閉臉書。據《鏡週刊》報導，大S因為信義豪宅外有大批媒體守候，臨時改變心意，決定委託代理人幫忙處理，據悉已經完成結婚登記，《NOWnews今日新聞》詢問徐媽、大S經紀人，尚未獲得回覆。

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▲大S在IG發文低調放閃。（圖／翻攝大S IG）
▲大S在IG發文低調放閃。（圖／翻攝大S IG）
▲具俊曄25日凌晨發文，這也是他見到大S後首次對外發聲。（圖/具俊曄IG）
▲具俊曄25日凌晨發文，這也是他見到大S後首次對外發聲。（圖/具俊曄IG）

由於大S和具俊曄相隔20年沒見，就在韓國登記結婚，讓外界認為過於衝動，歐巴在自主管理期間，舊情人久別重逢，等於是7天婚姻觀察期，彼此檢視是否真的適合，這期間大S只發過一篇文，曬出情人限定款雞尾酒，具俊曄則苦尋當年熱戀時吃過的韓國生螃蟹餐廳，顯然處於蜜月期中，對彼此都很滿意。

不過具俊曄已經能出關，大S卻未通知徐媽和新女婿見面，氣得徐媽直呼3次「不管了」，要遠離這個煩人的地方，隨即關閉臉書；而大S心意已決，就算和家人翻臉，也要嫁給歐巴。

▲徐媽發文抒發心情。（圖／黃春梅臉書）
▲徐媽發文抒發心情。（圖／黃春梅臉書）

據《鏡週刊》報導，小倆口預定今早8點半要去信義區戶政事務所辦理結婚登記，卻因豪宅門口和戶政事務所都有大批媒體等候，臨時改變主意，委託代理人到場辦理，顯然大S早已做好規劃，在國外就申請好了文件，再以授權書方式委託他人辦理，據悉已經完成結婚登記。

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