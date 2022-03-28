高雄化工廠群聚+2　病毒株台灣首見

高雄市今日新增兩例確診案例，都是日前前鎮化工廠群聚指標個案22456同職場的同事，匡列隔離後，昨日就醫採檢陽性確診，CT值分別為14.8、15，傳染時間點一致，為同一傳染來源，無接觸史風險，這起群聚經基因定序是BA.2，其病毒株在台灣尚未見過，排除感染源是過去高雄的群聚案。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄新增2例確診，分別為案22958、22959，都是指標個案22456同職場的同事，兩人共同負責職場中的第二機台，也是同一班的同事，這起群聚，已經匡列三圈共1,029人，除了已知確診21人，其他999人都是陰性，其他9人仍在檢驗中。
高雄市長陳其邁表示，目前懷疑為最早發病的指標個案22456傳染給同職場16名同事，再傳染給家人，今天這兩例為匡列隔離對象，無社區傳播風險，但這起群聚經基因定序是BA.2，其病毒株在台灣尚未見過，不排除是入境檢驗漏出、防疫旅館感染、港口，或是在其他地區感染有高雄足跡，目前不排除任何可能，但排除感染源是過去高雄的群聚案。
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