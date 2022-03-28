全家清明連假優惠來了！霜淇淋5支168元 開工拿鐵買6送6
清明兒童節連假要來了！超商也紛紛推出優惠搶客，4/2～4/5全家Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶推出特價單杯39元！全家Fami!ce也推出霜淇淋會員獨享5支168元優惠（不限口味），民眾還可隨買跨店取購入。而3/30～4/5連續7天，推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折優惠活動，以整箱購入還更划算。連假結束也別厭世，4/6開工日還有單品美式、拿鐵買6送6！
全家便利商店看好清明兒童節連假出遊商機，不只4天連休有優惠，擴大連續7天3/30～4/5推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折優惠活動，而且一次整箱購入還會更划算。
4/2～4/5連假四天中，全家Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶推出特價單杯39元！全家Fami!ce也推出霜淇淋會員獨享5支168元優惠（不限口味），民眾還可隨買跨店取購入。
全家還整合線上線下渠道一起推出連假優惠活動，會員APP的「全+1商城」從3/30起，推出超過百項商品享有折扣6折起的聰明消費學主題專館，可針對外出旅遊需求選購防蚊商品，或推薦宅在家的民眾採購居家料理美食，4/1～4/5還可享全館免運優惠。
連假結束也別厭世，4/6開工日則有好咖日活動，Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6優惠；下午茶極鬆餅則是買6送3優惠，（限量3000組，數量有限）。