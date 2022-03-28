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全家清明連假優惠來了！霜淇淋5支168元　開工拿鐵買6送6

▲清明兒童節連假，超商推出優惠搶客，4/2～4/5全家Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶推出特價單杯39元！全家Fami!ce霜淇淋會員獨享5支168元。而3/30～4/5連續7天，推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折優惠活動。連假結束也別厭世，4/6開工日還有單品美式、拿鐵買6送6！（圖／全家提供）
▲清明兒童節連假，超商推出優惠搶客，4/2～4/5全家Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶推出特價單杯39元！全家Fami!ce霜淇淋會員獨享5支168元。而3/30～4/5連續7天，推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折優惠活動。連假結束也別厭世，4/6開工日還有單品美式、拿鐵買6送6！（圖／全家提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-28 17:20:06

清明兒童節連假要來了！超商也紛紛推出優惠搶客，4/2～4/5全家Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶推出特價單杯39元！全家Fami!ce也推出霜淇淋會員獨享5支168元優惠（不限口味），民眾還可隨買跨店取購入。而3/30～4/5連續7天，推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折優惠活動，以整箱購入還更划算。連假結束也別厭世，4/6開工日還有單品美式、拿鐵買6送6！

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全家便利商店看好清明兒童節連假出遊商機，不只4天連休有優惠，擴大連續7天3/30～4/5推出飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折優惠活動，而且一次整箱購入還會更划算。

▲創新跨界！全家推出加入馬祖老酒的風味拿鐵。（圖／全家提供）
▲創新跨界！全家推出加入馬祖老酒的風味拿鐵。（圖／全家提供）
4/2～4/5連假四天中，全家Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶推出特價單杯39元！全家Fami!ce也推出霜淇淋會員獨享5支168元優惠（不限口味），民眾還可隨買跨店取購入。

▲全家受歡迎的小農霜淇淋，這次不限口味會員獨享5支168元優惠。（圖／全家提供）
▲全家受歡迎的小農霜淇淋，這次不限口味會員獨享5支168元優惠。（圖／全家提供）
全家還整合線上線下渠道一起推出連假優惠活動，會員APP的「全+1商城」從3/30起，推出超過百項商品享有折扣6折起的聰明消費學主題專館，可針對外出旅遊需求選購防蚊商品，或推薦宅在家的民眾採購居家料理美食，4/1～4/5還可享全館免運優惠。

連假結束也別厭世，4/6開工日則有好咖日活動，Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6優惠；下午茶極鬆餅則是買6送3優惠，（限量3000組，數量有限）。

▲連假結束還有4/6開工好咖日活動，美式、拿鐵買6送6喔。（圖／全家提供）
▲連假結束還有4/6開工好咖日活動，美式、拿鐵買6送6喔。（圖／全家提供）

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