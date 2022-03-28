高雄今再+2　陳其邁：病毒株是BA2國內沒見過

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陳其邁也再次強調，打疫苗、戴口罩是防疫最有效策略，疫苗覆蓋率提高，邊境才可能開放，戴口罩是最直接的防護，若兩人都戴口罩擦身而過，要感染風險不高，餐廳、喜宴起身時，也務必戴上口罩才能移動。
陳其邁也宣布，防疫旅館第一線工作人員每周要配合公費居家快篩一次，包含中油、中鋼、台電、台船等4大國營事業，紅區人員每周三快篩一次，捷運、國營事業等重大工程，及38家關鍵產業住宿者一周內完成快篩，加工出口區、工業區必須強化餐廳、宿舍、交通車防疫管理。
陳其邁也提醒民眾若出現呼吸道症狀就醫時，醫生會發給免費居家快篩試劑，市民要主動回報結過，社區監控才能早期掌握，減少社區傳播風險，社區是防疫作戰的決戰點。這是重中之重拜託基層醫師及市民一起配合！
衛生局長黃志中表示，高雄市65歲以上接種第一劑是83.9%、第二劑79.6%、第三劑67.2%，全國平均第一劑接種率82.7%、第二劑78.3%、第三劑62.5%，高於全國平均值，接種疫苗後，要經過2周才有保護力，要盡早施打。3月10日至4月10日，高雄市65歲以上長輩打1至3劑疫苗，可領700元禮券，其中500元來自中央，高雄市加碼200元。
高雄市化工廠傳播鏈有員工傳給家人，作業員讀高中的兒子染疫，一度引發校園緊張。陳其邁表示，高雄市區某高中全校師生2399人今天第二次篩檢，全數陰性，警報暫時解除。
國內本土風暴又有擴大趨勢，高雄化工廠群聚案今天再添2例，累計已達21例，陳其邁今天下午臨時加開防疫記者會，對外說明疫情發展及疫苗施打情形。衛生局簡技潘炤穎說，今天新增個案在3月23日匡列，隔離期間採檢確診，因此不用公布足跡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。