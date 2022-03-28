鋼鐵龍頭漲價！中鋼4月月盤及第2季盤價調漲5.83%

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王錫欽說，日本、韓國與印度鋼廠積極轉攻歐洲高價市場，帶動亞洲鋼價上揚，展望第2季亞洲鋼市，熱軋價格上看每公噸1000美元，韓國鋼廠對台大幅報價，大陸寶武鋼4月及越南河靜鋼廠4~5月盤價紛紛調漲，而日本三大高爐廠亦調漲汽車用料1.5萬~2萬日圓。
王錫欽指出，每年第2季向為傳統需求旺季，下游進入回補庫存週期，國內需求持續受惠於國際間迎向全面解封的消費與投資紅利，帶動製造業景氣穩健擴張，預估今(111)年台灣出口表現依舊亮眼。
王錫欽強調，俄烏戰爭導致國際油氣能源、煤鐵、合金鐵及大宗商品價格飆漲，使得鋼廠煉鋼成本急遽上升，此外，俄羅斯及烏克蘭鋼材出口大幅緊縮，供應缺口勢將造成全球供需嚴重失衡，況且亞洲鋼廠已紛紛轉向更高價的歐美市場，限縮對亞洲市場的供料，當前鋼市已合理修正築底盤整。
中鋼公司為如實合理反映進口原物料價格，決議4月份及第2季盤價採順勢、穩健、合宜的一貫訂價原則，有序反應成本，逐月合理調整，以強化我國鋼鐵產業韌性及提升下游出口接單動能，在國際情勢動盪之際，攜手下游維持鋼市穩定發展，共同為台灣經濟貢獻心力，俟通膨預期消弭，鋼價將逐漸回歸正軌，奠定日後穩健發展基礎。