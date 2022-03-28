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台東＋3變＋4！最新確診足跡曝　多次前往池上保安宮

▲台東縣長饒慶鈴說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）
▲台東縣長饒慶鈴說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 16:08:38

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布新增34例本土COVID-19確診病例，而其中有3位來自台東縣。而台東縣政府下午召開防疫記者會，宣布在14點多左右又新增1位確診，因此今天共有4位確診者，不過其中有2位是昨天下午便已公開。另外台東縣政府也公布了最新確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾，做好自我健康監測。

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台東縣政府表示，已針對關山、池上增設社區快篩站，今天新增的兩位染疫者，一位是自行前往關山慈濟快篩陽性，後經PCR檢驗確診；一位是自行前往初鹿快篩站快篩陽性，後經PCR檢驗確診，這兩位的感染源都還在調查。

台東縣政府公布的最新確診者足跡如下：

▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／台東縣政府）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／台東縣政府）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／台東縣政府）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／台東縣政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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