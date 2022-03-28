名家論壇》黎榮章／俄烏戰爭　國民黨拒絕為反侵略表態？

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比較藍綠政治人物在臉書對烏克蘭戰爭的公開貼文內容，藉以了解兩黨面對戰爭時論述上的差異。可發現從貼文總量來看，民進黨的公開貼文較國民黨多，而貼文角度方面，民進黨內主流的貼文角度較貼合國際潮流，主要包括「譴責俄羅斯」、「聲援烏克蘭」、「號召捐贈物資給烏克蘭」，合計超過綠營總體貼文量的3成。國民黨部分，則以「檢討蔡政府外交路線」最多，該主題的互動數將近30萬，顯然在藍營支持者激起不小回響；藍營政治人物有關烏克蘭貼文的第二大論述角度是「檢討蔡政府對俄國的制裁措施」，這兩大論述角度，就超過藍營貼文量的3成。
顯然綠營政治人物跟隨總統蔡英文的論調，明確對俄羅斯的侵略行為表達不贊同，但國民黨卻百花齊放，甚至有「因應俄烏戰火檢討能源政策」、「因應俄烏戰火檢討能源政策」等論點，可說是藉由國際戰事，對執政黨發起政治攻防，反而藍營政治人物針對戰事本身的發言，例如「聲援烏克蘭」、「捍衛自由民主」等角度，被稀釋得很淡，僅占整體貼文的2.5%。此外也可以發現，從陣營相關貼文的互動成效評估，綠營170萬次的互動數，遠遠超過藍營的42.5萬次，顯然綠營的論述角度在社群上獲得較好的網友回饋。
藍綠陣營面對戰爭的論述差異，也影響到兩黨在有關烏克蘭戰爭相關討論的正負面聲量，雖然民進黨因內政、外交政策上被在野黨質疑，導致負聲量高出國民黨4000，但黨內的主流論述較獲得網友認同，正聲量也高出國民黨6000，一來一往，民進黨的網路好感度（P/N值）為0.3，較國民黨的0.19高。
由此可知，政黨對於戰爭的基本態度影響深遠，縱使國民黨主席朱立倫在開戰當日，就用「俄軍全面入侵烏克蘭」來替事件定調，但他很快就將話鋒轉回國內政治議題，未進一步就國際民主自由的價值進行深度論述。國民黨內其他政治人物，如蔣萬安的貼文，只用「烏克蘭的戰事」避開俄羅斯的責任歸屬問題；江啟臣雖明指俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，但文章主旨卻是在譴責外交部撤僑慢半拍；韓國瑜在2月27日的貼文，更從頭到尾沒提到烏克蘭、俄羅斯、侵略、譴責等關鍵字，只說「戰火無情」、「和平無價」。
藍營政治人物不譴責俄羅斯侵略行為，用炮口對內、顧左右而言他的方式來應對烏克蘭戰爭，這樣的結果從網路數據來看，顯然並不討好，好感度相形見絀。主流民意對普世價值的支持態度已經很明確，國民黨面對重大國際事件不願做明確的政治價值表態，曖昧不明的態度恐將模糊政黨形象，若被解讀為缺乏核心價值，恐是身為一個政黨的絕對大忌，對2022甚至是2024的選舉而言，更會是非常危險的訊號。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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