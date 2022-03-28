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新北＋6！分布在這4區　侯友宜宣布清明防疫措施

▲新北市長侯友宜表示，今日新增6例的個案，包括2例新增、3例居隔採檢陽性及1例居隔陰轉陽個案，並呼籲民眾非必要不要拿下口罩。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.28）
▲新北市長侯友宜表示，今日新增6例的個案，包括2例新增、3例居隔採檢陽性及1例居隔陰轉陽個案，並呼籲民眾非必要不要拿下口罩。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.28）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-28 16:18:47

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，新增34例的本土病例，其中3人為居隔期間陰轉陽的個案；新北市長侯友宜表示，今日新增6例的個案，包括2例新增、3例居隔採檢陽性及1例居隔陰轉陽個案，同時因應即將來臨的清明連假，新北也祭出多項的防疫措施。

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▲因應即將來臨的清明連假，新北也祭出多項的防疫措施。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲因應即將來臨的清明連假，新北也祭出多項的防疫措施。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，案22953（男性，20多歲）居住泰山區，為樹林科技廠員工，3月25日匡列居家隔離，採檢PCR陰性，3月27日居隔期間出現發燒症狀，二度採檢PCR轉陽性，CT值20.6，全案累計已有23人染疫；此外，案22947（女，未滿5歲）居住三重區、為三重確診案22701相關案，為案22839的家人，匡列為接觸者居家隔離，採檢PCR陽性，CT值32.69，該個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中。

至於與中和確診案22598相關案有2人，案22598、案22639分別於3月25日、3月26日確診後，衛生局針對兩案疫調，發現居住地及活動的足跡相近重疊，針對兩案共同足跡超商發布540通簡訊，提醒足跡重疊的民眾及活動足跡店家前往篩檢站採檢，其中2人經採檢PCR為陽性；其中，案22945（女性，30多歲）居住中和區、已接種2劑疫苗，為麵店的店員，3月20日曾到中和分店支援，3月26日接獲通知有確診的足跡前往採檢，PCR陽性，CT值34.7，初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。

案22946（女性，30多歲）居住中和區、已接種3劑疫苗，行政人員，3月26日出現喉嚨痛、流鼻水的症狀，當天接獲超商足跡重疊的簡訊，3月27日發燒，前往醫院採檢PCR陽性，CT值14.3；個案初步疫調匡列接觸者44人、居家隔離44人，已安排採檢，持續疫調中。

侯友宜說，案23023（女，40多歲）居住汐止區、與基隆確診案相關，職場工作地在台北市，3月26日出現喉嚨痛症狀，3月27日發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，CT值1；個案疫調自述3月21日曾至基隆市愛四路與5位朋友見面聊天，其中1人為今日公布的台北市確診案23022，初步疫調匡列接觸者51人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。

侯友宜再說，案22944（女，60多歲）居住中和區，3月26日因陪並前往醫院採檢，PCR陽性，CT值33.7，個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中；呼籲疫情已經有多條的隱形傳播鏈，清明連假將放假4天，建議民眾身體不適勿前往祭拜、掃墓全程配口罩並勤洗手、納骨塔內設人流總量管制、提前掃墓或線上追思，非必要不要拿下口罩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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