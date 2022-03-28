新北＋6！分布在這4區　侯友宜宣布清明防疫措施

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至於與中和確診案22598相關案有2人，案22598、案22639分別於3月25日、3月26日確診後，衛生局針對兩案疫調，發現居住地及活動的足跡相近重疊，針對兩案共同足跡超商發布540通簡訊，提醒足跡重疊的民眾及活動足跡店家前往篩檢站採檢，其中2人經採檢PCR為陽性；其中，案22945（女性，30多歲）居住中和區、已接種2劑疫苗，為麵店的店員，3月20日曾到中和分店支援，3月26日接獲通知有確診的足跡前往採檢，PCR陽性，CT值34.7，初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。
案22946（女性，30多歲）居住中和區、已接種3劑疫苗，行政人員，3月26日出現喉嚨痛、流鼻水的症狀，當天接獲超商足跡重疊的簡訊，3月27日發燒，前往醫院採檢PCR陽性，CT值14.3；個案初步疫調匡列接觸者44人、居家隔離44人，已安排採檢，持續疫調中。
侯友宜說，案23023（女，40多歲）居住汐止區、與基隆確診案相關，職場工作地在台北市，3月26日出現喉嚨痛症狀，3月27日發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，CT值1；個案疫調自述3月21日曾至基隆市愛四路與5位朋友見面聊天，其中1人為今日公布的台北市確診案23022，初步疫調匡列接觸者51人、居家隔離11人，已安排採檢，持續疫調中。
侯友宜再說，案22944（女，60多歲）居住中和區，3月26日因陪並前往醫院採檢，PCR陽性，CT值33.7，個案初步疫調匡列6人、居家隔離6人，均已安排採檢，持續疫調中；呼籲疫情已經有多條的隱形傳播鏈，清明連假將放假4天，建議民眾身體不適勿前往祭拜、掃墓全程配口罩並勤洗手、納骨塔內設人流總量管制、提前掃墓或線上追思，非必要不要拿下口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。