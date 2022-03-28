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新竹榮服處拜訪景碩科技 談產學合作及就業媒合

▲新竹榮服處拜訪景碩科技，談產學合作及就業媒合。（圖／新竹榮服處提供）
▲新竹榮服處拜訪景碩科技，談產學合作及就業媒合。（圖／新竹榮服處提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-28 16:29:51

新竹榮服處日前由代理處長陳小慈、輔導組組長田恬及就業站同仁拜訪景碩科技股份有限公司，洽談職缺開發及產學合作推廣事宜，過程中由公司簡介員工待遇及福利制度，並帶領參觀公司廠房、員工餐廳、訓練教室及員工宿舍，實地瞭解工作現場環境，以利協助退除役官兵就業媒合。
    景碩科技人力資源處資深處長李秉澤表示，景碩科技成立於民國89年，員工人數約5,700人，主要從事IC載板研發、製造與銷售，為載板業界之領先廠商。退除役官兵進入景碩科技後，可朝工程師職、技術師職、管理職等多軌制職涯發展，公司並與多所大專校院合作產業專班，就業期間除了學到專業技術外，亦能同時提升學歷。針對新進人員，公司設計一套安心就業機制，安排資深同仁作為輔導員，教導新進同仁學習專業技能，協助其排除工作疑難，以及早適應公司及工作環境。
    新竹榮服處代理處長陳小慈表示，輔導會今年洽商景碩科技與臺北城市科大協同推動產學合作班，包括機械工程、企業管理、餐飲管理等二年制(二專或二技)科系，採書面審查方式，學校甄試入學後即同時進入景碩科技工作，就學期間為景碩科技正式員工，享公司正職薪資及相關福利，景碩科技另提供學雜費補助，畢業後亦有留任獎金，鼓勵續留公司服務，讓薪資、學歷、技術一次到位，是退除役官兵進入科技業及增進學歷的絕佳選擇。
    新竹榮服處表示，預計4月22日於景碩科技新豐廠辦理說明會暨職場體驗活動，由景碩科技簡介工作內容及福利待遇，並安排實地參觀工作環境，有意應徵者可在參觀後於現場直接進行面試。活動須預約報名，有意瞭解相關資訊者，可向新竹榮服處就業站洽詢，洽詢專線(03)5750666分機308~312。 

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