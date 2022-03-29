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房市／信義房屋為減碳盡心力　響應｢關燈一小時｣活動

▲信義房屋響應關燈一小時活動， 17家永續門市關閉燈源 。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋響應關燈一小時活動， 17家永續門市關閉燈源 。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-29 08:30:00

國際環保盛事「Earth Hour 60+ 關燈一小時」，於3月26日晚間8點半至9點半關燈，信義房屋響應以實際行動減碳愛地球，除了位於信義路的信義房屋總部大樓參與，今（2022）年更加碼17家永續門市關燈1小時，而全台近500家分店則自主參與關掉不必要的燈源，日本信義也跨海響應，希望號召更多企業及民眾加入，一同正視全球暖化議題。

「 關燈一小時」是由世界自然基金會 ( WWF ) 2007年於澳洲雪梨發起，為全球知名的環境保護運動，倡議於每年3月份的最後一個星期六，在當地時間晚上8點半關上不必要的電燈1小時，藉此呼籲在氣候變遷下，每個人無論年齡、階級都有改變世界的能力與責任。全球已有 192 個國家與區域、超過 18000 多個世界地標一起「關燈」。

而致力於永續好生活的信義房屋也不缺席，除總部大樓、17家永續門市關燈1小時積極參與之外，全台近500家分店則自主參與關掉不必要的燈源，日本信義也響應。
信義房屋的節能行動不僅有單日宣示，更落實在每一日的日常，信義房屋應台灣永續能源研究基金會(TAISE)邀請，於去（2021）年6月籌組「台灣淨零行動聯盟」，藉由「承諾」、「達成」兩階段方式，宣示將於2030年達成信義房屋淨零排放、2050年全集團淨零排放的永續目標。

除了積極呼應國內淨零倡議，今年2022信義房屋全國繪畫比賽以「我是小小地球守護隊」為題，邀幼童畫出自己小小力量能為社區做的永續作為，不僅如此，信義房屋更印製SDGs繪本，讓全台近500家分店同仁在舉辦繪畫比賽實體活動時，可為孩子們說SDGs的故事，讓永續意識向下扎根。

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