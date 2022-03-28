COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

PLG／只打2場！夢想家和希克斯解約　球隊三洋將人選確定

▲希克斯。（圖／夢想家提供）
▲希克斯。（圖／夢想家提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-28 17:11:442022-03-28 17:34:53

福爾摩沙台新夢想家球團於今（28）日宣布，因陣容配置與配合性考量，決定解除與球員希克斯（Stephan Hicks）之合約關係，本季剩餘的賽事台新夢想家將註冊吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）與揚科維奇（Stefan Jankovic）三名洋將。

我是廣告 請繼續往下閱讀
希克斯（Stephan Hicks）於3月加入球隊訓練，本季出賽2場，繳出19分10.5籃板，三分球命中率超過四成五，然註冊大限在即，球團與教練團經多次綜合審慎討論下，考量打法球風、陣容配合以及整體體能狀態等因素，最終做出此戰力調整的決定。

台新夢想家球團總經理韓駿鎧表示，由衷感謝希克斯的努力與付出，他是一位團隊意識強、配合度高的球員，「在做出這個決定前我們經過了非常多次的開會討論，考量接下來的賽程都非常緊湊且場場關鍵，因此希望能以目前調整狀態最佳的球員來應對接下來的每場賽事，朝著我們的目標前進。雖然無法與希克斯奮戰到季末，不過球團都非常肯定他的能力以及優秀的個性與態度，我們衷心祝福他未來的生涯一切順利，也期待未來還有機會能與他合作。」

希克斯去年就曾在夢想家效力，並在季後賽於塔克和杰倫相繼因故離隊後，在攻防兩端做出重大貢獻。不過本季在季中回歸後，狀態還未調整到最理想的程度，因此打了2場球隊就因為戰力考量，而和他解約。

PLG／火線復出救主！璞園5冠大鎖林金榜將披上領航猿戰袍

NBA／比賽中扭傷腳踝　詹皇：那之後我失去了爆發力

PLG／用電子琴維持手感　攻城獅簽射手型洋將布魯斯巫獅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀