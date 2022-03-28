PLG／只打2場！夢想家和希克斯解約 球隊三洋將人選確定
福爾摩沙台新夢想家球團於今（28）日宣布，因陣容配置與配合性考量，決定解除與球員希克斯（Stephan Hicks）之合約關係，本季剩餘的賽事台新夢想家將註冊吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）與揚科維奇（Stefan Jankovic）三名洋將。
希克斯（Stephan Hicks）於3月加入球隊訓練，本季出賽2場，繳出19分10.5籃板，三分球命中率超過四成五，然註冊大限在即，球團與教練團經多次綜合審慎討論下，考量打法球風、陣容配合以及整體體能狀態等因素，最終做出此戰力調整的決定。
台新夢想家球團總經理韓駿鎧表示，由衷感謝希克斯的努力與付出，他是一位團隊意識強、配合度高的球員，「在做出這個決定前我們經過了非常多次的開會討論，考量接下來的賽程都非常緊湊且場場關鍵，因此希望能以目前調整狀態最佳的球員來應對接下來的每場賽事，朝著我們的目標前進。雖然無法與希克斯奮戰到季末，不過球團都非常肯定他的能力以及優秀的個性與態度，我們衷心祝福他未來的生涯一切順利，也期待未來還有機會能與他合作。」
希克斯去年就曾在夢想家效力，並在季後賽於塔克和杰倫相繼因故離隊後，在攻防兩端做出重大貢獻。不過本季在季中回歸後，狀態還未調整到最理想的程度，因此打了2場球隊就因為戰力考量，而和他解約。