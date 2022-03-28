友達現金減資2成、退還2元　合計加配息共發3元

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今年股東報酬新台幣288.2億元之配發方式為現金股利每股新台幣1元及現金減資每股新台幣2元，合計每股配發現金新台幣3元，將先配發現金股利後再減資。部分股東報酬以現金減資方式發放，主要係考量對股東稅負有利及調整資本規模配合營運轉型。
友達指出，以2021年每股盈餘新台幣6.44元計算，配發率約為46.6%。2023年及2024年股東報酬若以新台幣269.5億元按2022年減資後發行股份總數計算，預計兩年每股發放現金合計新台幣3.5元。
友達2021年營收及獲利均為近年新高，歸屬於母公司業主之淨利為新台幣613.3億元，全年合併營業活動現金流入新台幣1047億元，累積保留盈餘新台幣806.7億元、資本公積新台幣600.6億元，合併淨負債淨值比率-10%，整體財務結構健全，3年股東報酬計畫不會影響未來各項投資計劃及營運所需資金。
2022年現金減資金額共計新台幣19,248,490,230元，消除股份1,924,849,023股，以目前實際已發行股份總數普通股9,624,245,115股計算，減資比例20%，減資後股本為新台幣76,993,960,920元。本次現金減資案還須經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，擬提請股東會授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。