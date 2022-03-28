四月疫情捲土重來？柯文哲：取決於中央的邊境管制政策
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，台北市長柯文哲日前也預言「四月疫情捲土重來」似乎也印證，現階段引發各界討論。對此柯文哲今（28）日下午召開北市防疫記者會，會後受訪時被問到「預言」一事，柯文哲也直言「疫情在四月爆發與否，取決於中央對於邊境管制的程度」。
柯文哲表示，之前中央的邊境管制政策，是針對外國入境人士採取隔離14天的措施。「按照科學來說，絕大多數確診案例會在14天內都會被攔下，過程中甚至有做數次的檢測。」柯文哲說，現階段降到10天，就會有一些漏網之魚，若未來航班數增加，入境確診恐怕還會更多。
柯文哲直言，如果接下來檢疫時間再往下降，就會有更多的漏網之魚。「結論是這樣，疫情是否會在四月爆發，取決於現在邊境防疫要多嚴格。」柯文哲強調，如果是由自己來做決定，未來要縮減檢疫期的時候會更保守，「不要一下子10天降成7天，應該要從9天8天慢慢降，看整個社會的承受度怎麼樣。」
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