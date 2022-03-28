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四月疫情捲土重來？柯文哲：取決於中央的邊境管制政策

▲針對「四月疫情捲土重來」的說法，台北市長柯文哲28日表示，疫情會不會捲土重來，取決於中央政府的邊境防疫政策。（圖／台北市政府提供）
▲針對「四月疫情捲土重來」的說法，台北市長柯文哲28日表示，疫情會不會捲土重來，取決於中央政府的邊境防疫政策。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-03-28 17:15:10

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，台北市長柯文哲日前也預言「四月疫情捲土重來」似乎也印證，現階段引發各界討論。對此柯文哲今（28）日下午召開北市防疫記者會，會後受訪時被問到「預言」一事，柯文哲也直言「疫情在四月爆發與否，取決於中央對於邊境管制的程度」。

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柯文哲表示，之前中央的邊境管制政策，是針對外國入境人士採取隔離14天的措施。「按照科學來說，絕大多數確診案例會在14天內都會被攔下，過程中甚至有做數次的檢測。」柯文哲說，現階段降到10天，就會有一些漏網之魚，若未來航班數增加，入境確診恐怕還會更多。

柯文哲直言，如果接下來檢疫時間再往下降，就會有更多的漏網之魚。「結論是這樣，疫情是否會在四月爆發，取決於現在邊境防疫要多嚴格。」柯文哲強調，如果是由自己來做決定，未來要縮減檢疫期的時候會更保守，「不要一下子10天降成7天，應該要從9天8天慢慢降，看整個社會的承受度怎麼樣。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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