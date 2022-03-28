提供產業高就人才！高市勞工局整合學訓檢用一條龍模式
高雄市政府勞工局訓練就業中心職訓場域，實施整合學訓檢用一條龍模式，以提供產業高就人才。高雄市政府勞工局局長周登春表示，該局整合職業技能學、訓、檢、用一條龍模式，積極開辦相關職業技能訓練班，培育學生或待業與轉業民眾學習技能專長，結合產業提供訓練實習機會，減少產學落差，並充分運用職業訓練場域，推動技能檢定服務。
周登春說，為滿足勞動市場缺工需求，該局今(111)年度開辦的水電職訓班招收學員數量已增額50%，再加上工業配線職訓班20人，另辦理中正高工、高雄高工及中山工商委託代訓約有60人，目前已陸續開班培訓，結訓後可再於職訓場域參加技能檢定，取得相關證照，估計後續約可再提供120位專業認證的技術人力。
高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶指出，該訓練就業中心在大寮區設有職訓場域，除了提供學員各項專業職業技能訓練培育外，同時也是8種職類共12級別的全國技能檢定合格場地，其中室內配線乙級術科與特定瓦斯器具裝修丙級檢定，高雄僅此一處，且更是高屏南地區唯一的特定瓦斯器具裝修丙級檢定場地。
另外，大寮職訓場域還提供自來水管配管丙級、工業配線丙級、烘焙食品乙丙級、室內配線丙級、中式麵食加工乙丙級、汽車修護乙級、飲料調製乙丙級等技術士檢定，與即測即評及發證的技檢服務，以有效提供相關產業高就人才。