批奧斯卡主持人酸史密斯妻光頭 蔣萬安：只有地獄沒有哏
美國影星威爾史密斯今（28）日在奧斯卡頒獎典禮舞台上賞了主持人一巴掌，瞬間成為全球娛樂新聞焦點，事件發生的原因在於主持人克里斯洛克拿威爾史密斯妻子潔達蘋姬的髮型開玩笑，引爆衝突。對此，國民黨立委蔣萬安表示，「只有地獄，沒有哏」的笑話不但不成立，更加深大眾對外貌的歧視和不友善對待。
蔣萬安在奧斯卡衝突事件放送全球後，透過臉書發文表示，今早大家都在討論奧斯卡典禮上的事故，首先暴力必須譴責，動手打人就是不對，但是當玩笑開過頭，讓當事人感受到冒犯、不舒服，也非常不恰當，「只有地獄沒有哏」的笑話不但不成立，更加深大眾對外貌的歧視和不友善對待。
威爾史密斯在得獎時說：「身為一名藝人，我們必須能接受批評、嘲諷，但我也會保護我的家人。」蔣萬安對此強調，這份保護家人的心情他完全能理解，也感同身受，面對惡意的言論和歧視，他會更有勇氣站出來捍衛自己的權益。
第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日於美國隆重舉行，因為克里斯洛克在台上嘲諷潔達蘋姬的髮型像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》中的光頭造型，坐在台下的潔達蘋姬表情不悅，也回敬一個白眼，威爾史密斯則當場衝上前，重重地賞了克里斯洛克一巴掌，回到座位上後，以髒話對他大喊「不要用你的髒嘴喊我妻子的名字」，現場氣氛極為尷尬。據外媒報導，潔達蘋姬剃掉頭髮是因為生病，這也是為何夫妻倆對此玩笑無法接受。