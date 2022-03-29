到Global Mall找3D貓貓療癒野餐 母親節早鳥回饋最高18%
▲Global Mall環球購物中心搶先開跑首波母親節檔期《共好生活節》，以療癒貓之行旅為主題，推出「貓小姐Ms.Cat」、「3D貓咪藝術畫」等五大展覽；消費滿5,000元送500元；多元支付包括聯名卡、行動支付，可享最高18%回饋。（圖／Global Mall提供）
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▲Global Mall環球購物中心搶先開跑首波母親節檔期《共好生活節》，以療癒貓之行旅為主題，推出「貓小姐Ms.Cat」、「3D貓咪藝術畫」等五大展覽；消費滿5,000元送500元；多元支付包括聯名卡、行動支付，可享最高18%回饋。（圖／Global Mall提供）
Global Mall環球購物中心搶先開跑首波母親節檔期《共好生活節》，以療癒貓之行旅為主題，推出五大展覽，合作貓系圖文作家
「貓小姐Ms.Cat」打造獨家會員禮，並設有櫻花野餐、搭火車旅遊貓咪打卡點；還有獨家 「3D貓咪藝術畫」，跟著貓咪一起搭上喵列車、摩天輪、戶外野餐、戲水趣；以宇宙八大行星結合 反應過激的貓為主題的 「宇宙遊樂園」；與媽媽一同在「愛地球祈願樹紙箱展」寫下祝福；造訪新北中和將於4月初設置的「夜光玫瑰花園」。3/31～4/20指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元，還以多元支付包括聯名卡、行動支付，可享最高18%、點數10倍送、還有銀行禮加碼的回饋。
Global Mall環球購物中心母親節檔期《共好生活節》，首波3/31～4/20祭出三大回饋， ▲Global Mall新北中和設有「3D貓咪藝術畫」，跟著貓咪一起戲水。（圖／Global Mall提供） 「多元支付享回饋最高18%」包括聯名卡、行動支付都推有滿額贈，最高為滿5,000元送900元；同時四大車站店推 「點數10倍送」首度祭低門檻、高回饋，消費滿500元即可享點數10倍送。 衝晚鳥加碼！Global Mall環球購物中心 ▲五倍券晚鳥衝加碼，Global Mall環球購物中心週週抽Gogoro機車、iPhone13及AirPods3。（圖／記者蕭涵云攝） 紙本振興券週週抽獎，有機會抽中Gogoro機車、iPhone13、AirPods3及Johnson@Mirror新概念健身魔鏡，如果手上有3張紙本振興券1,000元，分成3筆消費就有3次抽獎機會喔！ 合作貓系圖文作家 ▲獨家會員禮限量「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」。（圖／Global Mall提供） 「貓小姐Ms.Cat」打造獨家會員禮，並在八店設有櫻花野餐、搭火車旅遊貓咪等打卡點，獨家會員禮刷Global Mall聯名卡累計消費滿1,000元，3/31～4/5即可兌換限量「貓小姐Ms.Cat萬用桌墊」；4/14～4/17則可兌換健康實用的限量「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」。
獨家與3D立體噴繪藝術家圖龍（蘇家賢）合作
「3D貓咪藝術畫」，以遊玩喵咪為主題，跟著貓咪一起搭上喵列車、摩天輪、戶外野餐、戲水趣，等多達10幅立體創作，在全台八店設有不同打卡點，全家一起來搜集合照。 ▲Global Mall新北中和設有「3D貓咪藝術畫」，跟著貓咪一起野餐。（圖／Global Mall提供） ▲「玩轉動漫時代2.0～宇宙遊樂園」推「銀河撈月」體驗撈球樂趣，有機會獲價值超過1,000元的反應過激的貓玩偶、抱枕。（圖／Global Mall提供） 以宇宙八大行星結合貼圖人氣王， ▲反應過激的貓蜜蜂、花園系列新品，馬克杯推薦價420元。（圖／Global Mall提供） 反應過激的貓為主題的 「玩轉動漫時代 2.0宇宙遊樂園」，即日起至4/20快閃Global Mall新北中和，推出五大主題遊戲，融入日本祭典與台灣夜市娛樂，挑戰成功就有獎品！現場還設有日本景品娃娃機，海賊王、鬼滅之刃、蠟筆小新、角落小夥伴等人氣IP景品等你開夾。 繼以二手玩具打造獨家低碳耶誕樹並贈送給偏鄉小學，今年母親節以永續之愛為主題，攜手紙箱王打造獨家 ▲Global Mall全台八店打造獨家「愛地球祈願樹紙箱展」 寫下永續幸福小語。（圖／Global Mall提供） 「愛地球祈願樹紙箱展」 ，與媽媽一起寫下幸福小語，傳承愛與環保永續。
4月初至5/8造訪新北中和
「夜光玫瑰花園」，超過200朵粉色、黃色穿插的玫瑰花燈飾，搭配著戶外的綠葉樹叢，帶媽媽一起欣賞浪漫玫瑰花燈景。
▲Global Mall 新北中和戶外自4月初至5/8將打造「夜光玫瑰花園」，歡度母親節。（圖／Global Mall提供）