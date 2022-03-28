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奧斯卡／威爾史密斯扁人　影藝學院震怒「恐收回小金人」

▲威爾史密斯不負眾望奪下奧斯卡影帝，但美國影藝學院譴責他的暴力行為，更傳出要收回小金人的聲音。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯不負眾望奪下奧斯卡影帝，但美國影藝學院譴責他的暴力行為，更傳出要收回小金人的聲音。（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-28 18:05:232022-03-28 18:26:15

黑人巨星威爾史密斯今（28日）在奧斯卡頒獎典禮上，不滿頒獎人克里斯洛克拿愛妻脫髮症當笑哏，暴怒衝上台，痛毆對方一拳，隨後以《王者理查》奪下人生首座奧斯卡影帝，致詞時為護妻的失控行為道歉。輿論對於威爾動粗看法兩極，警方則是立刻介入調查，主辦方美國影藝學院也公開譴責暴力，更傳出要收回威爾的小金人獎座。

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▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
▲▼克里斯洛克（上下圖左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
▲克里斯洛克（左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
據《紐約郵報》報導，有不具名的影藝學院高層人士表示，這是奧斯卡舉辦94年來第一次在典禮上發生暴力事件，應該考慮「收回威爾史密斯的獎座」，另外，洛杉磯警方得知後已經介入調查，不過據警方轉述，被害人克里斯洛克拒絕報案，也表明不會向威爾提出告訴。

▲美國影藝學院譴責暴力。（圖／The Academy推特）
▲美國影藝學院譴責暴力。（圖／The Academy推特）
對於這起發生在全球影壇最高殿堂的暴力事件，影藝學院在推文發表聲明，開頭就先表態：「學院不會饒恕任何形式的暴力。」接著才說：「今晚我們很榮幸慶祝第94屆奧斯卡金像獎得主誕生，他們值得全世界同儕與電影愛好者的認可。」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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