奧斯卡／威爾史密斯扁人 影藝學院震怒「恐收回小金人」
黑人巨星威爾史密斯今（28日）在奧斯卡頒獎典禮上，不滿頒獎人克里斯洛克拿愛妻脫髮症當笑哏，暴怒衝上台，痛毆對方一拳，隨後以《王者理查》奪下人生首座奧斯卡影帝，致詞時為護妻的失控行為道歉。輿論對於威爾動粗看法兩極，警方則是立刻介入調查，主辦方美國影藝學院也公開譴責暴力，更傳出要收回威爾的小金人獎座。
據《紐約郵報》報導，有不具名的影藝學院高層人士表示，這是奧斯卡舉辦94年來第一次在典禮上發生暴力事件，應該考慮「收回威爾史密斯的獎座」，另外，洛杉磯警方得知後已經介入調查，不過據警方轉述，被害人克里斯洛克拒絕報案，也表明不會向威爾提出告訴。
對於這起發生在全球影壇最高殿堂的暴力事件，影藝學院在推文發表聲明，開頭就先表態：「學院不會饒恕任何形式的暴力。」接著才說：「今晚我們很榮幸慶祝第94屆奧斯卡金像獎得主誕生，他們值得全世界同儕與電影愛好者的認可。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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