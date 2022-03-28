許智傑首次合體同選區候選人蘇致榮　力拼鳳山多一席

民進黨議員初選民調即將開跑，鳳山區的老市長、現任立委許智傑陪同市議員參選人蘇致榮掃街拜票，爭取市民支持，這也是許智傑首次為同選區的候選人站台，許智傑表示，阿榮若出線、議會就過半，民進黨推出優質新人，要在鳳山區力拼四席議員；蘇致榮也強調，邁向議會過半，杜絕議會惡意杯葛市政，讓府會關係更暢通，建設高雄更有力。
許智傑在掃街過程中一路賣力向選民推薦在地新人蘇致榮。國手出身的蘇致榮過去曾任過市府運發局秘書，發揮自己的體育與教育背景協助推動市政，擁有豐富的實務經驗。此外，蘇致榮長期在鳳山基層服務，擔任高雄職業總工會理事長，希望能進入議會秉持專業，推動勞動權益、促進勞資關係。
蘇致榮認為，市長陳其邁上任之後，高雄各方面的建設突飛猛進，目前正是高雄城市轉型的歷史轉捩點，但國民黨過半的市議會卻充斥亂象，嚴重影響市民權益，因此市議會需要轉骨，要有更優質專業的議會來理性監督，與市府相輔相成，這也是邁向過半大聯盟成立的初衷，他強調，與其讓不適任的議員尸位素餐，不如讓專業的新人來！
蘇致榮也認為，他與許智傑兩人都是土生土長的鳳山人，他回憶許智傑擔任市長時親力、親為、親切、親民的形象，直言老市長是他的表率，很感謝許智傑能站出來相挺，新人參政最大的難關就是知名度不足，有了老市長的推薦支持，讓他更有信心，他會持續一步一腳印勤走基層，傾聽民意爭取市民支持，為鳳山再拿下一席！