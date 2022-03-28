郭台銘緩頰「到期BNT報廢」 呼籲第三劑疫苗打起來
本土疫情延燒，北中南都有傳播鏈，不少人憂心台灣會不會像香港一樣疫情嚴峻？為此，指揮中心多次呼籲國人盡速施打第三劑疫苗，而鴻海創辦人郭台銘今（28）日也po文呼籲民眾加強接種疫苗、提昇防禦，並指出BNT庫存不多，這一輪未提供，「沒有所謂需要大量報廢」的問題，喊話現在mRNA還有莫德納，也開放給12到18歲青少年接種，希望大家盡速施打，共同維護台灣的醫療量能。
鴻海永齡、台積電、慈濟之前共同捐贈1500萬濟BNT，今年初過年前迎來最後一批疫苗來台，總計實際到貨數量1520萬劑左右。而中央流行疫情指揮中心日前曾說明，直至3月底莫德納及BNT約有26.4萬劑將到期，AZ疫苗約30萬，共計56.4萬劑疫苗效期將至須銷毀。為此，指揮中心指揮官陳時中表示「寧願有剩，也不要不夠，這是基本的態度」，而郭台銘今日似乎也為此緩頰。
郭台銘以「加強接種疫苗，提昇防禦」為題po文，指出近日台灣疫情有擴大的趨勢，雖然omicron 重症及死亡率相較之前的病毒株有減低，但比較一般流感，致死率還是較高，台灣第三劑疫苗接種率不到50%，如果有接種疫苗的疑慮，請諮詢醫師，若沒特別原因，疫情升溫，盡速接種疫苗是保護自己與家人的最好方式。
郭台銘表示，前陣子他已完成第三劑BNT接種，一切都很好。他說，據了解BNT庫存已不多，所以這一輪接種已未提供，沒有所謂先前需要大量報廢的問題，現在mRNA仍有莫德納可以選擇，也開放12-18歲青少年接種，只要是疫情指揮中心認可的疫苗，請大家視身體情況踴躍接種，避免重症發生，也共同維護台灣的醫療量能。
※【NOWnews 今日新聞
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