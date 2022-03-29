特企／「新北節能E好宅計畫」全國首創能源效率分級認證

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「新北節能E好宅計畫」屬建物節能監控措施之一，藉由計算社區建築公設耗能狀況，並以公設EUI表示，數字愈小代表社區公設耗能越少，透過社區主動揭露建築能效，持續監控，並交由環保局定期檢核，進而達到降低社區用電量的目的。
本計畫的推動對不同關係人可帶來互惠效用，就社區而言，可以藉由新北節能E好宅星級認證來判定物業管理公司管理能力良窳，除節省公設電費，亦有機會提升社區整體評價；就物業管理公司而言，可凸顯自己在能源管理措施上落實程度，贏得社區肯定，獲得續約；就房仲業者而言，將節電表現優良的社區公布在房仲業者買賣房屋交易網路平臺，提供購屋民眾節能住宅選擇，差異化服務，可增加物件銷售機會；就民眾而言，藉由房仲業者提供的資訊，瞭解該社區建築物的用電表現，增加自己選購節能建築的機會，節省往後付出的公設開銷。本計畫還能引導建築開發業者，在設計階段，就將建築節能納入規劃，使新建築都能符合新北節能E好宅星級認證。
環保局表示，為達成淨零碳目標，建築部門的減碳路徑中，房仲業者扮演相當重要的角色，而邀請房仲業共同推動「新北節能E好宅計畫」，搭配買賣房屋的網路交易平臺合作，提高政策曝光及宣傳，讓消費者購屋或租房時，可參考該建築物的節能狀況，同時房仲業亦能善盡企業社會責任(CSR)，豎立環境社會治理(ESG)形象與品牌。
就新北市白金級低碳社區而言，已有19個社區符合新北節能E好宅三星級以上標準，各社區除各自的節電特色之外，亦透過汰換掉低能源效率的設備、設備設置缺失改善、合理減少設備使用時間等方式逐年改造精進。例如，峰景翠峰社區，建置12.6kW太陽能光電系統，供社區尖峰用電時段使用，並設置智慧電錶，利用手機或電腦，可即時掌握各時段的用電情形，管理用電。該社區完善軟硬體設施後，公設EUI值從99年的23.3降至110年的13.9，相當於用電量減少40%，達新北節能E好宅四星級的標準。
此外，新北市轄內依法設有管理委員會之社區提供前一年度公設電費單(含大小公共用電)、社區建築物使用執照字號、申請書及委託同意書，即可向環保局申請「新北節能E好宅」認證。經計算EUI值，依大小給予不同星級，最低為三星級，最高為六星級，星級越高代表越節電。加入認證後，往後環保局將自動幫社區向台電公司申請每年用電量資訊，計算EUI值提供社區參考。
環保局強調，如未符合建築能效級別之社區，也會提供相關節電諮詢與輔導，由專家組成的「節電診所」到場診斷，並由「低碳社區規劃師」進行輔導，搭配「低碳社區改造」等資源協助社區找出耗電怪獸，接著透過多元的社區公設低碳改造方式，協助降低公設設備用電量。期藉由企業、民眾及政府共同合作，讓私部門建築物逐漸轉型為「近零碳建築物」，打造淨零碳社區，翻轉新北成為零碳城市。
有興趣申請「新北節能E好宅計畫」的社區千萬不要錯過，詳情可上新北低碳生活網(https://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw)查詢或撥打(02)29532111分機3212洽詢。
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