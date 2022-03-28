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苓雅運動中心！羽球場、健身房、無障礙體適能教室通通有

▲「苓雅運動中心」正式啟用。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
▲「苓雅運動中心」正式啟用。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-28 18:22:18

高雄市政府去年重新修整中正技擊館，如今華麗變身成為「苓雅運動中心」並於今(28)日正式啟用。高雄市長陳其邁出席記者會時表示，苓雅運動中心是目前籌畫中的13座運動中心地點最適中且位於樞紐地帶，規劃綜合球場、羽球場、健身房、舞蹈瑜珈教室等完善設施，還有一大特色是結合免費的無障礙體適能教室，打造身心障礙友善的運動環境。

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▲健身房設置各項運動訓練器材，每次以銅版價50元收費。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
▲健身房設置各項運動訓練器材，每次以銅版價50元收費。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
陳其邁表示，「苓雅運動中心」位於中正交流道旁，技擊館捷運站及UBIKE2.0就在運動中心門前，對於苓雅地區及鄰近區域想運動的民眾來說，都非常方便。而後面的戶外游泳池將於今年6月開放。對面的中正運動場也正加緊改建，設施除了現有的籃球場、棒球場，未來還有極限運動場，運動功能可說是最齊全、最完備。

▲健身房設置各項運動訓練器材。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
▲健身房設置各項運動訓練器材。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
運動發展局局長侯尊堯表示，苓雅運動中心最大特色為結合一樓免費的無障礙體適能教室，打造友善身心障礙者的運動環境，身障人士熟悉健身器材後，未來可至苓雅運動中心健身房全時段免費入場，現場都有專業健身教練提供訓練指導，讓身障者也能享有運動健身的權利。

▲「苓雅運動中心」規劃綜合球場、羽球場、健身房、舞蹈瑜珈教室等完善設施。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
▲「苓雅運動中心」規劃綜合球場、羽球場、健身房、舞蹈瑜珈教室等完善設施。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
舞動陽光有限公司執行長郭瑞龍表示，苓雅運動中心2樓綜合球場可作為籃球或足球課程，4樓有8面羽球場，5樓則為健身房、舞蹈瑜珈教室等。健身房設置各項運動訓練器材，每次以銅版價50元收費，健身房每日上午8時至10時提供65歲以上市民免費使用，其餘時段65歲以上市民享有半價優惠。並規劃有百種運動課程，包括時下最流行的空中瑜珈、TRX訓練及各項體適能課程，民眾可選擇團體課或1對1教練課程，以滿足不同運動需求。

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