「紅斑馬」功成身退　EMU1200自強號走入歷史

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台鐵EMU1200型電聯車是由EMU200型電聯車改造而來。台灣從1978年開始在西部幹線鐵路電氣化後即行駛「自強號」，最初由EMU100型電聯車所運行，為了提升客運運量，在1984年向南非聯邦鐵路客貨車公司採購了11組一共33輛的EMU200型電聯車，由原廠生產8組共24輛，另外3組共9輛由唐榮鐵工廠組裝而成，1987年6月開始營運。
至2000年EMU200型電聯車因內裝設備老舊，在2001年開始進行招標改造，由台灣車輛公司得標後，針對30輛EMU200型電聯車全面進行改造與更新，首次採用九輛一編組，並將駕駛座正面的駕駛車窗改為兩片式大窗，以及將原本的車門由手動式摺疊門改為滑軌式自動門，同時是台鐵局第一款設置育嬰室的電聯車，改造後的電聯車更改形式為EMU1200型。2002年底，第一批EMU1200型電聯車開始陸續出廠，直到2004年全數30輛繼續在縱貫線上服務。近年因車況老舊，目前僅行駛167次(彰化=潮州)及168次(枋寮=彰化)每日一個往復車次。
台鐵宣布，自29日起將進行時刻微調，調整重點為EMU3000型城際列車替駛樹林—花蓮間普悠瑪4列次、樹林—台東間自強號2列次，及台中—台東間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升10.4％。
台鐵表示，因應外界對台鐵公司化的期待，將以新車隊投入營運，及早提升服務品質並增加運能，安全先行服務優化，使營運進入新的里程碑。