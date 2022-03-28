通緝犯衝百米落跑！吃鍋民眾見狀熱心壓制 警民合作逮人
屏東市民族路27日晚間在當地知名的火鍋一條街，上演了警匪追逐戲碼，一位44歲的韋姓通緝犯，見警盤查立即以衝百米的速度落跑，警方一路追到火鍋店門口與其扭打，由於韋男身型壯碩，警方過程中不斷大喊「幫忙攔一下」，而火鍋店內外民眾也熱心幫忙壓制，警民合作下順利逮到通緝犯。
據了解，全案發生在27日晚間9點多，當時巡邏員警在民族路攔查一輛違停的自小客車，當時坐在車上後座的通緝犯韋姓男子，見到警方立即心虛趁隙下車拔腿落跑，員警在後衝刺狂追，雙方在街頭上演追逐戰。
跑了大概100多公尺，警方在火鍋店門口將韋男攔下與其扭打，由於附近是當地知名的火鍋一條街，旁邊民眾不少，身型壯碩的韋男與員警扭打抵抗，員警一邊與其糾纏一邊疾呼民眾幫忙。而圍觀群眾搞清楚狀況後，也紛紛上前協助壓制，警民合作下順利將落跑通緝犯逮獲。
警方表示，在韋男身上查獲毒品海洛因與吸食工具，全案依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995