名家論壇》膝關節／威爾史密斯一巴掌救奧斯卡收視

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起因就是在於克里斯洛克對威爾老婆潔達蘋姬史密斯光頭造型開玩笑，直呼對方可以準備去演《魔鬼女大兵2》了。殊不知潔達蘋姬史密斯之所以光頭，是因為飽受圓形禿落髮苦惱，2021年下半年決定剃光頭。
圓形禿是一種身體免疫系統問題，老實說很難瞬間根治，對當事者來說，更恐怖的是心靈壓力。因為這問題會反覆發生，你以為現在好了，但可能半年後又找上門。男性遇上這問題還好解決，但對女性來說可就是噩夢了。畢竟一頭秀髮對許多女性來說，是近乎尊嚴的象徵。
只是克里斯洛克的神經天線有那麼差嗎？喜劇脫口秀表演者有幾個禁忌是最該注意的，種族膚色、性別以及他人的外型與健康。克里斯洛克在喜劇段子上的執行，不確定這段引言是否「即興發揮」？畢竟多數上台引言或是發言，都是經過幕後團隊編寫，如果有要特別請台下嘉賓配合的，有些甚至提早會告知，避免場面效果尷尬。
然而，這一切就像是脫韁野馬，本來克里斯洛克先消遣以《成為里卡多之路》入圍男主角的哈維爾巴登說，如果同樣以《平行母親》入圍女主角的潘妮洛普克魯茲沒得獎的話，哈維爾巴登要祈禱自己不會拿獎(不然夫妻入圍只有老公得獎，太太可能很落寞)，最好指望入圍男主角的威爾史密斯拿獎，這樣夫妻倆都沒拿獎就平安了。
這段效果還不錯，表面上就是你們這對夫妻也太會演戲了，居然同一年都入圍了奧斯卡男女主角。但好笑的在於兩人都入圍，也會有計較心態的。這時順勢帶到前一段被奉承的威爾史密斯，畢竟他本來這屆呼聲就高，威爾史密斯也樂於拿獎可以避免哈維爾與太太失和。但克里斯洛克就是這段突然走鐘，突然虧對方外型，殊不知這背後有女方辛酸壓力。
加上當年克里斯洛克擔任第88屆奧斯卡頒獎典禮開場時，還虧潔達說：「潔達說不要來奧斯卡，這就項是我抵制蕾哈娜的小內褲一樣，根本沒有人邀請我。」那次引發爭議在於入圍名單都是白人，導致非裔藝人表示要抵制。
換句話說，除非克里斯洛克自認與史密斯家族關係匪淺，否則兩次都拿潔達開刀，重點是並不好笑，冒犯他人底線這條紅線，克里斯洛克踩了兩次。
本來威爾史密斯還有風度做效果笑笑，畢竟演員們都知道，鏡頭隨時在捕捉他們的反應。隨即發現太座臉色大變，威爾護妻心切，即便兩人之前就傳出開放式婚姻各玩各的，但這一刻就變成本屆奧斯卡頒獎爆點：上台呼巴掌。
由於這一切來得太快，甚至以為是套招。直到台下威爾史密斯爆粗口嗆聲，克里斯洛克才意識到這下子過頭了。但也因為那一巴掌，使得威爾史密斯期待第三度入圍能抱走小金人的開心，全變了調。這獎座得來不易，好不容易天時地利人和全站在威爾這邊時，卻發生這個鬧劇，讓他得獎也無法真正地開心。甚至還要擔心，日後演藝學會是否還會邀請他出席？
後續的蝴蝶效應正要發酵，奧斯卡貴為全球演藝圈的第一盛事，從頒錯獎這種烏龍就被人批評到體無完膚，威爾台上動手這件事情引發爭議，即使克里斯洛克自知理虧沒有提告，但仍有不少保守派認為動手就是不對，是威爾缺乏風度。
但開玩笑的那條紅線到底有沒有？難道他人的身心靈狀況是可以拿來大做文章的嗎？開玩笑與言語霸凌只在一線之隔，今天威爾史密斯如果多想一秒，憤而離席，或是吞下去，會後上推特發怒，到底哪一個情況，會比今天看似理直氣壯地賞對方巴掌好呢？
如果你是威爾史密斯，你會選擇眾目睽睽出手，告訴對方玩笑是有底線？還是人情留一線，日後好相見？
●作者：膝關節／影評人
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