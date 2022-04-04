巷仔內／從旁聽席坐上審判台聽審宣判　國民法官初體驗

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模擬日第一天，根本資訊轟炸日。上午9點半，審判長以電腦抽出6位國民法官的排序與座位，接著宣示，然後花了約50分鐘幫大家惡補基本法學素養，如：國民法官應遵守的守密義務、獨立審判、違反義務的處罰、無罪推定、罪疑惟輕、自由心證等原則與概念，審前說明完畢才帶大家走上審判台。
坐在審判台上，國民法官能清楚看見遠方旁聽席坐滿民眾，法官的左手邊是北檢派出的3位公訴檢察官，右手邊則是被告蔡富天以及他的3位辯護律師團。檢方指控，2021年1月2日上午7時許，蔡男在租屋處提供女友張小玲搖頭丸並發生性行為，下午女友開始抽搐，蔡男雖有幫她催吐，但女友晚間仍死亡。
檢方指控完畢，輪驗屍法醫登場，檢、辯交互詰問法醫有關死者血液中PMA、PMMA、MDMA等濃度問題，耗時莫約2小時，因為太專業，精神一度渙散，但又心想「下面好多人看著，絕不能睡著」，上半場強迫自己撐開眼皮、強忍哈欠，最終才等到審判長宣佈下午續行開庭。
休庭期間，審判長整理6位國民法官與4位備位國民法官的問題，待下半場開庭，讓有問題的國民法官對法醫提問，又是一個冗長的過程。問完法醫，終於輪到蔡富天登場。
因犯罪事實的文字冷冰冰，看不出死者跟蔡富天間是否曾發生有什麼故事，以致後續嗑藥情事發生，所以我問蔡男，平常你跟女友是白天都在嗑藥、性行為，晚上就去酒店上班，白天休息時間都沒有好好睡飽、好好吃飯，所以平常精神不濟？蔡說，那天是特殊狀況。而犯罪事實最後提到是蔡富天前女友發現死者赤裸趴臥浴室報警，我直覺認為有鬼，詢問蔡男是否還有跟前女友聯絡？蔡男回是。
經過國民法官一連串問題得知，原來蔡男跟前女友見面，死者得知後才發生爭執，死者不斷跟蔡男討搖頭丸，才引發後面悲劇。當國民法官問完一輪後，檢方不斷指控，死者已經站在懸崖邊，被告卻將她推下懸崖，應該重判；辯方則說，難道吸毒者吸毒死亡，毒梟都要負責嗎？被告跟死者都是在不幸福的環境下長大，被告也站在懸崖邊，誰給被告機會了？
一整天的資訊轟炸，讓人回家後精神疲憊，躺在沙發上的我思考著，自己對案情及毒品化學反應等專業知識並沒有百分百精準掌握，幸好這只是模擬法庭，但未來正式上路後，大家真有把握做出一個影響一個人一生的判決嗎？真要判決，感覺心裡很不踏實。
帶著隱隱約約的壓力，迎來第二天評議。合議庭3位法官輪流解釋適用法條、因果關係、故意、過失、加重結果犯等概念，接著先讓國民法官各自表述初步想法、想怎麼判？經法官幫大家複習前一天檢辯雙方所辯論的內容、全案牽涉的法律概念後，才正式讓大家重新發表看法、評議罪名及罪行輕重。
因為其中一位國民法官是精神科醫師，他提供臨床經驗，指稱死者血液中毒品濃度這麼高，很可能是一次吞下5顆搖頭丸所致。聽到醫師的見解，讓我有種恍然大悟的感覺，因此我在評議時主張，如果蔡男不跟前女友藕斷絲連，死者當下也不會向他索取搖頭丸，而搖頭丸是蔡提供，所以女友的死與蔡提供毒品有相當因果關係，又因蔡男過失導致加重的死亡結果，考量蔡男自白，適用減刑規定，但男女雙方都不尊重生命，各自應為自己的過失負責，沒到情堪憫恕的程度，成立轉讓禁藥致死罪。大家將心裡判定的刑度寫出後表決，最後以5票，判處蔡男6年10月。
同一時間，北院有找2團影子國民法官當成對照組，2團影子組則認定，蔡男成立轉讓禁藥加上過失致死，一組判處4年，另一組判處4年4月。而真實案件的職業法官則是用轉讓禁藥致死，判8年定讞。將模擬組對照真實判決結果，國民法官的想法確實與職業法官的想法不太一樣，國民法官判出來的刑度也不一定比職業法官重。
為了將恐龍法官的負面標籤撕掉，國民法官法成為蔡政府司法改革的重頭戲，國民法官的大船即將開航，我們的國民準備好坐上審判台判人生死了嗎？正如國民法官代言人吳念真導演所言「任何制度執行支出都不可能盡善盡美，唯有勇敢而堅定踏出第一步，改革才真正的開始」。