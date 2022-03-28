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高嘉瑜家暴案首開庭　林秉樞老父發12點致歉聲明

▲林秉樞施暴高嘉瑜後，還不斷試圖找人帶風向，洗白自己。對此，市議員徐巧芯直言「暗黑勢力到底有多大？」。（合成圖／NOWnew資料照片）
▲林秉樞施暴高嘉瑜後，還不斷試圖找人帶風向，洗白自己。對此，市議員徐巧芯直言「暗黑勢力到底有多大？」。（合成圖／NOWnew資料照片）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-28 19:24:13

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，新北地院今（28） 日首度開庭審理。林秉樞要求公開審理，高嘉瑜委任律師江俊傑反對，雙方吵到連庭外記者都聽得到聲音，法官最後裁定不公開審理，但准許林男70多歲的父親旁聽。開庭後，林父透過律師發表12點「致歉聲明」，大意是向高嘉瑜道歉。

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林秉樞父親的12點「致歉聲明」如下：

1：被告情緒控管不佳，面對壓力暴躁易怒致使高委員無辜受害，謹此敬向高委員及家人深致歉意。

2：本案造成社會成本耗費與司法資源之虛耗，內心至為不安、愧咎。

3：高委員對亡妻無微不至的關懷呵護，個人與亡妻將銘感五內，不敢或忘。

4：被告欠佳控制自身情緒之能力，其有犯行事證明確法所不容者，懇請法庭給予適法之量刑，絕勿寬貸。

5：被告役男體健，亞東醫院（初檢）及三軍總醫院（複檢）均因精神情緒問題判定不符役男體位案，懇請部分捕風捉影之議論能回歸事實。

6：被告拘押禁見，然仍有媒體即時報導所內動態，令人匪夷所思，甚且對看守所電話通知家屬之事關鍵原因隻字不提，致閱聽大眾難明真相，為此個人頗感疑惑、遺憾！

7：告訴人身分地位特殊，在訊息來源不對稱下，部分輿論似有偏頗不實疑慮，已據實釐清，呈請法官酌參。

8：被告情緒平靜時之謙恭有禮，善良愛心關懷弱勢（已將事實呈請庭上酌參），與躁動發作時之駭人行為判若二人，乃不爭之事實。

9：養子未教好，為父責無旁貸，殊為羞愧，長年來求醫問神不知凡幾，耗盡心力仍難見效，深信專業醫生所言，定期回診按時服藥必可控制，爰懇切盼望能裁定強制就醫。

10：類似被告為情緒所困者不知凡幾，然而不願主動就醫者卻是比比皆是，深願各界能正視此一社會現象，共同為防範情緒困頓者造成社會負面負擔。

11：倘被告能因本案而得強制就醫，期許一個有能力有抱負的孩子得以掃除情緒陰霾，而能對社會人群做出更多貢獻。

12：感謝法官專業嚴謹之審理，相信必然獨立審判，毋枉毋縱的司法典範。

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