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吉林省封控買菜難　官方要黨員貼蔬菜照片引非議

▲除上海外，中國吉林省多處也因疫情採取管控，導致民眾買菜難。（圖／翻攝自微博）
▲除上海外，中國吉林省多處也因疫情採取管控，導致民眾買菜難。（圖／翻攝自微博）

中央社

2022-03-29 00:00:00

（中央社台北28日電）除上海外，中國吉林省多處也因疫情採取管控，導致民眾買菜難。當地官方號召黨員幹部上網張貼「蔬菜包」相片顯示物資充足，引導輿論。但有中國網友批評官方只會造假，沒有解決問題。

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「吉林買菜難」近期成為中國社群平台微博的熱搜詞，不少中國網友抱怨一週沒有吃菜，有網友表示「想花錢買菜都沒有地方」、「幫幫吉林，幫幫長春，真有菜吃的話誰會發微博求助」，「現在長春直接讓所有菜市場停業，車輛不准上街3天，想買也沒地方買了」

有網友在微博上載一張「號召機關黨員幹部參與『晒晒我家蔬菜包』活動」的截圖，疑似由長春市政府發出，內容表示防控工作已進入關鍵階段，自20日起全市採取提級管控，全市實體零售超市等轉為線上下單及線下配送。

帖文又號召機關黨員幹部利用朋友圈、抖迫、快手等自媒體，參與上載「蔬菜包」相片的活動，「展現物資充足，百姓無憂的生活狀況，營造安心居家的良好氛圍，引導輿論向我」。

不少網友留言批評政府作假，「這種表面工作做的是很到位啊」、「用飯圈的術語，好像這叫做戲」、「他們做的主要工作是撒謊和捂嘴」、「政府只知道壓熱搜，不解決問題」、「新聞上一直在說物資充足，百姓想知道，物資都在哪」？

吉林省多地因疫情防控而實施管控，包括吉林省吉林市由21日至25日實施4天的「全域靜態管理」，其中「封控區」居民禁止出門，「管控區」人員禁止出單元（單棟樓）。

央視新聞今天報導，因應吉林市已施行多天全域靜態管理，有不少居民反映，經過這2天線上搶購，買菜越來越難。當地已包括從北京、河北等地運交300餘噸山蔬菜到市內，目前全市各管道蔬菜進場量及儲備量總體為1800餘噸。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110328

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