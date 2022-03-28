寓教於樂！雲林移民署帶領新住民體驗「農業首都」之美
《四方報》報導，坐落於嘉南平原上的雲林縣，自古即有「台灣糧倉」的美稱。為了讓雲林的新住民們能更加了解在地農產文化，培養對這片土地的認同及歸屬感，雲林縣政府與移民署南區事務大隊雲林縣服務站日前於斗南鎮舉辦「111年度食農教育新住民成長活動」，希望透過寓教於樂的方式，增進新住民對地方農特產品的認識，營造多元共榮的社區文化。
當日活動在斗南鎮興國宮活動中心舉行，首先是移民署的法令宣導課程，除了介紹外來人口在台居停留相關法規，並特別強調防範非洲豬瘟、外來人口安心施打疫苗等重要政策，搭配在場的通譯服務，讓所有參加的民眾能夠清楚的了解相關內容。活動也特別邀請了斗南精米工廠的張耀裕廠長介紹雲林農產，包含虎尾的花生、水林的番薯與西螺的香米等，都是地方代表性的特色作物。現場更有手作體驗活動，帶領大眾運用雲林出產的香甜稻米，進行「搗麻糬DIY」，將新鮮農作物變成可口美食。來自越南的新住民阿阮表示「越南雖然也盛產稻米，但雲林的西螺米相較起來小而圓，吃起來會回甘，做成麻糬沾上花生糖真的是一大美味。」
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，雲林農特產的多樣化與高品質一直廣受國人喜愛，很感謝雲林縣政府舉辦相關課程，幫助從不同國家遠道而來的新住民感受台灣土地之美並認識雲林特色文化。他也強調，台灣本地的豬肉製品和農產品一樣品質優良和美味，鼓勵大家多多採購食用，同時也再次呼籲新住民朋友們，切勿從國外寄送含有肉製品的包裹、更應避免購買來路不明的肉製品，避免違反相關法令，不僅面臨高額的罰鍰，更可能涉及刑責。若對移民署的居停留法規以及非洲豬瘟防範等政策有疑問，也歡迎撥打雲林縣服務站電話05-5345971諮詢。