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遏止中國霸權！韓媒：美國有意組半導體聯盟「Chip 4」

▲美國政府有意組成「Chip 4」聯盟。圖為美國總統拜登手上拿著晶圓。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國政府有意組成「Chip 4」聯盟。圖為美國總統拜登手上拿著晶圓。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-28 19:42:54

在新冠肺炎疫情影響之下，居家辦公、遠端教學等生活型態改變，造成個人電腦、雲端伺服器等終端需求大增，全世界也因此陷入「半導體荒」，汽車生產線首次出現停產狀況。有韓國媒體指出，美國政府自稱擔下解決半導體缺貨危機，並且提議與台灣、日本和韓國建立「Chip 4」聯盟，以建立半導體供應鏈。

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根據韓媒《首爾經濟》報導，韓國產業界和政府27日透露，美國政府政府近日向南韓政府及主要半導體企業提議組成「Chip 4」同盟。根據了解，美國政府同時也向日本和台灣提出相同提議。所謂的「Chip 4」是指半導體（Chip），以及聯盟國家數（4)。

報導分析，美國盼能集結記憶體最強國韓國、全球晶圓代工霸主台灣台積電，以及在半導體材料、零件、設備有卓越表現的日本，一同築起「半導體圍牆」，一同將中國排除在全球供應鏈之外。

另一方面，中國表露出對南海、台灣的軍事霸權野心，報導認為，美國建構半導體聯盟，除了是努力遏制中國晶片行業發展的行動之一，也有意藉此進一步具體化印太安保戰略。

報導提到，最近4個國家之間的投資以及工廠建設正在加速進行，但是首爾大學半導體共同研究所所長李鐘浩（音譯）指出，包括三星、SK海力士等韓國半導體業者在中國業務佔比不低，這項提案可能會造成壓力。李鐘浩表示，政府以及企業應緊密合作應對。

早於去年2月，美國總統拜登曾簽署行政命令，要強化美國晶片製造能力，當時甚至點名跟台灣、日本和韓國組成半導體聯盟。

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