烏國狗狗戰場中忙穿梭！找出「90枚俄炸彈」　網讚真英雄

自從俄烏兩國開戰以來，烏克蘭境內不少城市都遭受炮火攻擊，造成許多人員傷亡，俄軍也在所經之處設置大型地雷以及爆炸物，隨時都可能危及人民的安全。而在烏國北部的切爾尼戈夫市（Chernihiv）就有一隻狗狗靠著敏銳嗅覺，穿梭在戰場中協助找出俄軍埋下的90枚炸彈，網友都直呼：「牠是真英雄！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據外媒報導，這隻叫做「Patron」的狗狗是一隻2歲的傑克羅素犬，自從俄烏戰爭爆發以來，牠就化身「偵爆小兵」，穿著量身打造的軍用小背心，跟著派遣隊伍到各個地區執行任務，以牠靈敏的嗅覺找出地雷和炸藥等爆炸物，至今派遣隊員在牠的協助之下，已經找出並清除約90個俄軍設下的爆炸裝置，成功拯救無數性命！▲Patron穿上特製小背心，準備隨著派遣隊員一起出發執行任務。（圖／推特帳號StratcomCentre）▲Patron帥氣又認真的身影擄獲許多網友的心，紛紛大讚牠是真英雄！（圖／推特帳號StratcomCentre）▲Patron：本汪要去執行任務了，等一下回來要給我吃起司喔！（圖／推特帳號StratcomCentre）而烏克蘭的戰略通信中心Stratcom Centre UA也分享了Patron的影片，並表示牠雖然嬌小，與大部分的狗狗一樣愛撒嬌討摸摸，最愛吃的東西是起司，不過牠只要一「上工」就立刻展現專業精神，在殘垣瓦礫堆中忙碌地來回穿梭，嗅出可疑的爆炸物位置，那勇敢的身影獲得許多人的讚賞與感謝，紛紛表示：「牠是真正的英雄」、「謝謝狗狗，也祝福牠平安」、「謝謝你，朋友，你的努力不懈」、「聰明又偉大的狗狗，希望戰爭趕快結束」現在一起來看看Patron的影片吧！（編輯：陳珮瑜）房東要求交貓咪照片！媽超苦惱 網一看笑：選最怪無誤烏克蘭厭世網紅貓與飼主「躲地下室」！逃難成功終抵法國幼犬軍營外流浪！烏國士兵霸氣收編：長大一起保家衛國