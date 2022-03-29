塔利班打壓女性權利又一樁　禁止單獨搭乘飛機

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此外，塔利班週末也頒布法令，禁止男女在同一天進入首都喀布爾的遊樂園遊玩。
塔利班去年重新掌權後，曾經承諾過去1996到2001年執政時期嚴格的規定將稍微鬆綁，不過，這些嚴格的限制措施已經悄悄恢復，通常是隨地方官員的興致下令實施。
塔利班禁止女性單獨搭乘飛機則是最新的打壓行動，塔利班下令阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）和卡姆航空（Kam Air）不得讓女性登機，除非她們是在成年男性親屬的護送下。
根據法新社所取得阿里亞納阿富汗航空高層致員工信函副本：「女性不得在沒有男性親屬陪同下，搭乘任何國內或國際航線。」
阿富汗勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）發言人否認下達這項禁令。但根據法新社向兩家旅行社查詢，證實目前已經停止開票給單獨的女性旅客。
目前還不清楚這項命令是否會影響外國人，但當地媒體報導，上週一名持美國護照的阿富汗婦女登機時被擋下。
當時在那班飛機上的一名乘客告訴法新社，「25日一架從喀布爾飛往伊斯坦堡的班機，某些女性乘客因為沒有男性親屬陪同而不得登機」。
塔利班雖早已禁止女性單獨在國內城市間公路旅行，但到最近為止，女性都還是可以自由搭乘飛機。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110328