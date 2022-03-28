名家論壇》趙君朔／俄烏戰事膠著動盪持續

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剩下的俄軍最新的進展便是進入了Slavutych，這是已經廢棄的車諾比核電廠員工所居住的隔壁城市，該市市長周六在市中心的廣場告訴市民他正在和俄軍談判，以保證沒有自動化武器和軍警為條件希望俄軍不要進到市內。在俄軍包圍基輔以及北方三個大城 Sumy、Chernihiv、Kharkiv和南方三個大城Mariupol、Melitopol、Mikolaiv都陷入膠著下，只有俄國承認的喬治亞境內南奧賽悌共和國的首長Anatoly Bibilov表示該國的武裝部隊會加入烏克蘭的戰事，這是繼俄國在敘利亞徵募戰士與調動國內徵兵而來的年輕軍人上前線後又一個補充緊急補充兵源的動作。
畢竟到目前為止，俄羅軍隊的死傷人數已經達到至少投入烏克蘭戰場人數的15%，而美國國防部指出俄羅斯全國的兵力已經有一半在烏克蘭境內，這是一個很驚人的比例，已經無法再提高了。美國在打伊拉克和阿富汗戰爭時，最高也只投入了全國29%的兵力在戰場上，而美國前駐歐洲陸軍總司令Ben Hodge提醒其實當年要維持美國這樣的比例都很難，這就是為何現在俄羅斯不顧一切要狂攻Mariupol的原因，希望趕快攻下後能把兵力轉移到其他的軸線如連接中東部的Donetsk-Zaporizhzhia以及前面提到俄軍攻勢受阻的南方Kherson-Mikolaiv一線。
雖然目前有最新消息證實俄烏雙方周一將在土耳其進行另一輪的和談，但真正有助於雙方打破目前的膠著往停火方向前進的可能不是正式的官方談判而是現在持續成為鎂光燈焦點的著名俄羅斯寡頭，前英國足球名門卻爾西隊的老闆Roman Abramovich。因為根據《華爾街日報》的報導，當美國財政部正準備將Abramovich列入新一波制裁名單時遭到了國家安全會議的反對，因為烏克蘭總統和拜登表示Abramovich是促成雙方和談的中間人。
烏克蘭政府在開戰後便聯繫和俄國關係良好的人士以求找到能直通普丁的管道，而電影製作人Alexander Rodnyansky不但是澤倫斯基總統其中一位顧問的父親，也創辦過一個電視頻道放映了澤倫斯基還是演員時製作的影集。更重要的是他因為贊助俄羅斯的藝術活動而認識了Abramovich。Abramovich在接受Rodnyansky的委託後，得到普丁的首肯，開始參與促進雙方談判的過程已經被俄烏雙方都證實。
David Arakhamia，烏克蘭談判團隊的成員也是澤倫斯基所屬政黨的黨魁證實了他在首輪於白羅斯Gomel進行的談判中見過Abramovich。普丁的發言人Peskov雖然不願意公開證實Abramovich有得到普丁的授權，但本周二也表示他在雙方和談中的確有扮演一定的角色。根據飛行紀錄顯示，Abramovich的私人飛機最近也頻頻來往於俄羅斯、土耳起和以色列等地，希望靠和普丁關係良好的外國政要來幫忙說服普丁停火。
Abramovich在2000-2008年間曾擔任靠近白令海峽的偏遠省分Chukotka的州長，雖然他早在2003便和《金融時報》公開表示他和普丁沒有任何特殊關係，但歐盟表示他高達140億美元的財富和他與普丁之間的聯繫絕對脫不了關係。的確當2003年Abramovich還在擔任西伯利亞石油董事長時，他便野心勃勃地想要與當時的另一個石油巨頭Yukos合併，但在和普丁會面後決定放棄。在看到Yukos的老闆Mikhail Khodorkovsky 在2005年6月明顯基於政治理由被判刑之後Abramovich在7月向西伯利亞石油的股東們發放了22億9千萬美元的巨額股息，超過前兩年的巨額利潤。這是他要出售公司的訊號，果然不久後在蘇格蘭舉行的G8峰會上，普丁證實俄羅斯天然氣公司(Gasprom)有收購西伯利亞石油的意願，普丁堅持這是企業間的私人交誼，但透露自己和Abramovich討論過。隨後俄羅斯天然氣公司以130億美元價格收購西伯利亞石油。收購價格之高，使得外界紛紛猜測內部人員肯定涉及回饋佣金。維基解密公布的資料揭露，時任美國駐俄大使(現任的CIA 局長)William Burns曾發電報給國務院表示據說高額的收購金最後只有1/4落到Abramovich的口袋，這說明了很多人都從中受惠。
從上面關於Abramovich的背景資料回顧便可看出他和普丁之間絕非如他之前宣稱的沒有特殊關係，而且他和土耳其的關係也非常好，從他把兩艘私人豪華遊艇為了躲避英國的制裁改停靠在土耳其的港口可見一斑。所以烏克蘭總統透過關係找上他幫忙當直通普丁的橋梁是很正確的選擇，甚至會比官方的和談還有用。
畢竟從澤倫斯基最新接受俄文媒體的專訪內容來看，雖然除了願意討論烏克蘭將來改採中立不入北約的安全政策，也首次鬆口烏東的領土屬性可以當作和談的一個議題來談判，但他還是堅持所有和談出來的條件要先經由烏克蘭人民的公投，但從2014和這次烏克蘭人民非常堅決、英勇的抵抗俄軍的入侵便可清楚看到烏克蘭人民守土的決心，要能讓烏克蘭政府和人民都接受失去烏東的領土目前實在看不出有任何可能。
像這樣的談判僵局對有政治壓力、份量也不夠的談判代表來說(特別是俄方的主談人根本沒有外交經驗，是個俄羅斯民族主義主張強烈的前文化部長)是難以處理的，反而由Abramovich透過和普丁長期的交情以私下溝通的方式說不定能說服雙方各退一步，找出一個大家都不滿意但能接受的妥協方案。
當然對於和談還是不能寄予太大的期望，美國和北約、歐盟各國對此也心知肚明，但在不直接和俄羅斯交戰的限制下，目前美國帶頭的對抗策略是要從經濟上逐步鎖死俄羅斯，所以上週拜登前往歐洲一口氣參加北約、歐盟和G7的三場峰會中最大的重點便是要銷售更多的天然氣給歐洲各國加速擺脫對俄羅斯的依賴。
因此美國準備要今年要增加150億立方米的天然氣出口到歐洲，和去年的對歐洲的總出口量220億立方米比起來增幅高達70%。不過和俄羅斯去年對歐洲總出量達到1550億立方米比較起來，這還是不算太多。但是否能在一年內順利交貨對後勤已經是很大的挑戰。因為在美國沒有管線直通歐洲的情況下，這個新增的出口量需要150艘船來運送，而即使有船，抵達的港口是否能容納這些多出來的船班順利靠港也是一大問題。
而且最大的問題是經過特殊設計專門運送天然氣的船舶到港後，還要進行"再氣化"把以負162度儲藏的天然氣轉換回常溫下的天然氣過程，目前德國沒有任何一個港口有這樣的天然氣接收站來進行再氣化，雖然德國已經表明要用全速建造。至於其他國家，比利時、荷蘭、立陶宛、波蘭、葡萄牙、克羅埃西亞和希臘也各有一座。法國已經有四座，並宣布要再加蓋一座。芬蘭和義大利各有三座，西班牙則有全歐最多的七座。
因此美國這種不直接參戰，靠提供武器和逐步經濟封鎖俄羅斯的策略應該很難短期內奏效，更無法很快做到如拜登在波蘭演講時脫口說出普丁不該繼續在位。俄羅斯副參謀總長公開表示要聚焦烏東其實更可能符合俄國目前嚴格控制的媒體上所說俄軍是在全力清剿烏東的納粹份子，而不代表普丁真的要開始縮減戰事規模。總之未來幾周還不能對戰事的終結有太樂觀的期望，反而要提防普丁在偷偷整補物資、人員後再度加碼，甚至為求取得重要戰果祭出生化武器，要能阻止這樣的悲劇產生，只能看美國是否能改變策略，攜手北約提供重武器給烏克蘭來打退俄軍，突破僵局。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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