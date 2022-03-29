NOW早報／威爾史密斯奪影帝爆哭！衝上台打人創最尷尬1幕

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威爾史密斯奪下奧斯卡影帝，不過典禮上卻發生尷尬小插曲，克里斯洛克開玩笑說希望在《魔鬼女大兵2》看到潔達蘋姬史密斯，嘲笑潔達的脫髮問題，威爾史密斯氣到衝上台給克里斯洛克一拳，為太太出頭，還大聲咆哮：「不要用你的臭嘴說出我老婆的名字。」場面超級尷尬。
男配角得主是Apple TV+《樂動心旋律》聽障演員特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur），他是奧斯卡史上第2位聽障小金人得主，女配角由名導史蒂芬史匹柏《西城故事》的亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose）獲得。
日本電影睽違14年，繼本木雅弘《送行者：禮儀師的樂章》，再度由西島秀俊主演的《在車上》奪下最佳國際電影，《在車上》改編自村上春樹短篇小說，由濱口龍介執導，故事講述一名舞台劇演員因喪妻而意志消沉，2年後他遇上寡言的女司機，在滿載妻子回憶的車上，逐漸發現妻子生前的祕密，台灣演員袁子芸也參與演出。
今日天氣／回溫水氣減！北東有雨 南部高溫上看30度
根據中央氣象局預報，今（29）日白天東北季風減弱，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部地區會有局部短暫雨，西半部山區也有零星降雨機率，西部平地則是多雲穩定的天氣。
而溫度方面，今天清晨中部以北及宜蘭低溫約15至17度，花東及南部低溫約19至22度，白天各地氣溫回升，中部以北、東半部高溫25至27度，南部高溫28至30度。
四月疫情捲土重來？柯文哲：取決於中央的邊境管制政策
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，台北市長柯文哲日前也預言「四月疫情捲土重來」似乎也印證，現階段引發各界討論。對此柯文哲昨（28）日下午召開北市防疫記者會，會後受訪時被問到「預言」一事，柯文哲也直言「疫情在四月爆發與否，取決於中央對於邊境管制的程度」。
柯文哲表示，之前中央的邊境管制政策，是針對外國入境人士採取隔離14天的措施。「按照科學來說，絕大多數確診案例會在14天內都會被攔下，過程中甚至有做數次的檢測。」柯文哲說，現階段降到10天，就會有一些漏網之魚，若未來航班數增加，入境確診恐怕還會更多。
柯文哲直言，如果接下來檢疫時間再往下降，就會有更多的漏網之魚。「結論是這樣，疫情是否會在四月爆發，取決於現在邊境防疫要多嚴格。」柯文哲強調，如果是由自己來做決定，未來要縮減檢疫期的時候會更保守，「不要一下子10天降成7天，應該要從9天8天慢慢降，看整個社會的承受度怎麼樣。」
大S證實和具俊曄登記 親揭結婚紀念日「是這天」
大S和具俊曄8日宣布在韓國登記結婚，相隔20天，她昨（28）日透過經紀人證實，兩人在台灣的結婚登記手續也已經完成，更首度揭開小倆口的結婚紀念日，原來並非是公開的3月8日，而是更提早一個月，新婚日仍會以韓國2月8日的登記日期為準。
由於近日細雨綿綿，許多媒體都駐守在大S的信義區豪宅，希望能捕捉新婚夫妻首次同框畫面，也造成她們的困擾。大S鬆口表示不會外出，「這兩天氣候不佳，天氣寒冷，各位媒體攝影大哥們都辛苦了。夫妻倆這兩天沒有出門的計劃，也請媒體們安心回去休息，喝點薑茶注意保暖。大家都辛苦了！」
而這新婚20天，大S和具俊曄宛如偶像般重逢的戀愛史，受到來自中國、台灣、韓國三地的關注，掀起上億流量討論度，喚醒很多女人追求戀愛的衝勁，甚至聯絡舊情人的動力，也有很多人送上祝福，大S也向外致謝：「所有對新人們的祝福，新人都收到了，非常感謝！」
只要下令就行！蒲亭點名5國家 曾揚言2週內就能部署軍隊
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已逾1個月，侵烏行動也引發了歐洲其他國家的關注。不過這並不是第一次俄羅斯展現強硬軍事態度，先前俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就曾警告，只要他下令，2週內就能在5個國家部署軍隊，其中包括波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。
根據《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）報導，俄羅斯總統蒲亭曾在2014年9月列出了5個對俄羅斯有潛在威脅的國家名單，包括波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。這5個國家都是歐盟成員，而當時烏克蘭也正在研擬加入歐盟。
蒲亭向時任烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）表示，「如果我願意，我可以在2天內將軍隊部署在基輔，另外在還能部署在里加（Riga）、維爾紐斯（Vilnius）、塔林（Tallinn）、華沙（Warsaw）和布加勒斯特（Bucharest）。」而這也是蒲亭第一次公開談論將軍隊駐紮在歐盟或北約成員國境內。
俄羅斯自2月24日向烏克蘭展開入侵行動，但在烏克蘭軍民頑強抵抗之下，目前戰事陷入膠著。有報導指出，歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）月初時曾表示，若是蒲亭在烏克蘭戰爭獲得勝利，可能會增強他的軍事野心，並且透過立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞等波羅的海國家來挑戰北大西洋公約組織（NATO）。
杜姆布羅夫斯基斯表示，「如果我們不支持烏克蘭，它（蒲亭的野心）就不會止於烏克蘭。很顯然蒲亭現在正處於某種戰爭情緒當中，而這種侵略也可能會在其他國下繼續下去。」
事實上，就連非北約國家也面臨俄羅斯的威脅，先前俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）曾警告芬蘭和瑞典，揚言若加入北約可能會面臨不利後果。
爭鮮拿哪盤最虧？眾認「3盤」有錢人才吃：這輩子沒點過
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，不過由於迴轉壽司單價較高，常常也有不少人抱怨要吃飽需要花上許多錢。而就有網友討論「大家覺得爭鮮哪一盤沒有30元的價值？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「爭鮮一盤三十元，種類其實非常多，但有些產品像是花壽司、玉子燒、毛豆、玉米筍、玉米軍艦壽司、海帶絲、稻荷壽司、黃瓜細卷這些等等的，感覺都沒有30元的價值，想問大家覺得爭鮮有什麼品項距離30元還有一段距離的？是最不值得的一盤？」
貼文一出，網友紛紛回應「玉子燒就一塊.....不就是蛋」、「毛豆才是真的賺到爆吧＝＝」、「玉子燒==不就是蛋」、「玉米絕對一票....成本超低」、「玉米就算用真的玉米不是罐頭，也是成本超低」、「毛豆俗到不行」、「最不解的就是玉子燒、毛豆這兩樣，這輩子目前沒吃過」、「除了生魚片類的握壽司，其他都賺爆吧」、「玉米這種東西也能賣30....」、「這些我去爭鮮從來沒點過」。
綜合網友意見，多數人認為「玉子燒」、「毛豆」以及「玉米軍艦壽司」成本價格最為低廉，被封為是CP值相對較低的食物，不過也有不少老饕笑嘆「就算是生魚片的壽司，吃起來感覺CP值很高，但他們還是有賺錢啊」、「我就問，哪一盤有超過價值30的？他們也要賺錢啊」、「答案就是沒有一盤超過30的價值，不然人家要怎賺錢，賺多賺少而已」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。