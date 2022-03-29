台灣鬼片天花板！《咒》一票難求　今年國片票房冠軍

近期討論度最夯最熱的現象級電影《咒》，吸引眾多網友二創與各種創意迷因連發，不管男女老少都搶進戲院一睹「台灣恐怖片天花板」的電影《咒》，週末各地戲院下午開始到入夜場次更是一票難求，展現萬人空巷的無敵魅力。靠著好口碑發酵票房逆勢上漲，上映來到第二週，天天霸佔全台票房冠軍寶座，累積票房已破7500萬，登頂2022年國片票房冠軍！
被稱作今年必看神片的《咒》吸引各界注意，片中拍攝場景、手勢咒語等都是觀眾映後必問題目，網路上更出現論文般的影評針對片中宗教進行研究討論。《咒》導演柯孟融使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境，心理學家彭博也發專業文分析電影：「這種特殊手法是以催眠式的傳遞詛咒及恐懼感。」Dcard上還有三刷觀眾自稱是「咒系系主任」，發文表示要解決大家對電影《咒》的所有疑問，吸引許多網友湧入提問，現已累績超過百則留言。
《咒》上映第二週週六再創單日最高票房，各地戲院傳來大排長龍看《咒》的盛況，許多網友也分享自己看完電影的後遺症，有人說：「看完一個禮拜，想到這部電影還是很害怕，還跑去收驚，已經連續好幾天睡不著」、「《咒》是我看過最恐怖的電影，可能因為它很貼近生活，你隨便在家裡看到的物品都能讓你聯想到劇情，而且看完那天我腦海裡都是那句咒語，走在路上一直不自覺發抖...」更有人強烈建議：「看《咒》不要帶爆米花，會灑滿地！」很多人看完電影後經常疑神疑鬼，網路上也整理出KUSO版五大後遺症，包含電燈打不開、地板掃不完、玩具收不完、肚子吃不飽、小孩講不聽等，都覺得自己受到詛咒。
問鼎台灣影史最恐怖電影《咒》全台熱映中！《咒》由柯孟融導演執導，演員蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭聯合驚嚇演出。劇情描述若男和朋友組成影像團隊，六年前闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沈睡的邪靈，所有人接二連三離奇死於非命。《咒》使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境，跟著主角若男重回禁地找出詛咒的祕密。（編輯：楊穎軒）