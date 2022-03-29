陰謀論？俄富豪及2名烏代表 驚傳曾於月初談判後中毒
俄烏戰事持續，外界高度關注2國談判進度，卻有外媒引述消息來源踢爆，俄羅斯寡頭兼億萬富豪阿布洛莫維奇（Roman Abramovich）和至少2名烏克蘭代表團高級成員，月初曾在烏克蘭首都基輔開會後，出現疑似中毒症狀，包括眼睛紅痛流淚，臉部和手部的皮膚剝落，阿布洛莫維奇更一度失明數小時，陰謀論、化武中毒的說法也甚囂塵上。
綜合《華爾街日報》等外媒報導，消息人士透露，阿布洛莫維奇在該次事件中一度失去視力，在土耳其治療後方有所改善，事件涉及的各人已無生命危險，所有症狀都在1週內消褪。據悉3人在症狀出現前只吃了巧克力、喝水，第4名在場者與他們有同樣飲食，但並未出現症狀。
消息人士聲稱，這疑似是肇因於俄羅斯的強硬派，不排除是他們想破壞結束戰爭的談判。荷蘭新聞查核機構Bellingcat則推論，此次事件若真的為生化攻擊，應該不是為了殺人，只是警告，而Bellingcat先前之所以未即時公開此事，主要是因為擔心受害者安危。
阿布洛莫維奇的發言人28日證實他中毒，但拒絕透露其他與會人士情況，也沒有多談下毒事件的源頭可能是什麼。
不過，有西方專家指出，無法肯定症狀是否由生化武器造成，但曾與阿布洛莫維奇會面的烏克蘭總統澤倫斯基並未出現病徵；此外，有美國官員表示，情報高度表明相關病徵是由環境引起，而非中毒。