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去年才得和平獎！俄最大獨立報紙暫停刊　總編：別無選擇

▲俄羅斯最大獨立報章之一的《新報》，28日宣布暫時停刊，其總編輯穆拉托夫去年剛獲得諾貝爾和平獎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯最大獨立報章之一的《新報》，28日宣布暫時停刊，其總編輯穆拉托夫去年剛獲得諾貝爾和平獎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-29 06:55:25

俄羅斯最大獨立報章之一的《新報》（Novaya Gazeta），28日突然宣布暫時停刊，直至俄烏戰事結束。總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）聲稱現今情況艱難，會暫時停刊是因別無選擇。

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綜合外媒報導，《新報》以其對俄國政府的批評聞名，2001年到至今，已有6位該報記者被殺害，其中最著名的便是安娜‧波利科特夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）就任初期便開始報導有關第2次車臣戰爭的暴行，結果在2006年10月於自家公寓遭到槍殺，她和其他受害者的黑白肖像至今仍被掛在報社辦公室悼念。

▲安娜‧波利科特夫斯卡婭之死，被認為是俄國新聞自由再遭政府一拳重擊的標誌事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲安娜‧波利科特夫斯卡婭之死，被認為是俄國新聞自由再遭政府一拳重擊的標誌事件。（圖／美聯社／達志影像）
儘管工作者的安全遭受嚴重威脅，但《新報》不退縮、勇於針砭時事的精神，讓穆拉托夫與菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）一同在去年獲得諾貝爾和平獎的殊榮；此外，《新報》還剛與其他獨媒聯合訪問了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），但隨即被政府警告不得發布相關報導。

然而，《新報》在此次戰爭爆發後，承受的壓力似乎更勝以往，特別是俄國已立法禁止使用「入侵」、「發動戰爭」等字眼來報導有關烏克蘭的消息，警告散播「假消息」視同犯罪。《新報》28日發表聲明透露，他們已經第2度收到俄羅斯聯邦通信、資訊科技和大眾傳媒監督局的警告，決定暫停網站、社交媒體運作，以及停止發行印刷版，直到俄國對烏克蘭的「特別軍事行動」結束。

俄國媒體引述俄國監管機構說法，聲稱《新報》先前在網上出版物中提及1個被列為外國代理人的組織，但該報未有標明相關事實，當局因此向報社發出第2次書面警告；至於《新報》首次收到書面警告則是在本月22日。

澤倫斯基的顧問波多亞科（Mykhailo Podolyak）28日在推特上痛批，1個沒有媒體的國家（最後象徵自由的新報被迫關閉），沒有討論，沒有政治競爭，也沒有成熟的議會，這就是現代的俄羅斯聯邦，這就是為什麼俄羅斯人看不到、聽不到或意識到任何事情，不管是以何種語言和其溝通。


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