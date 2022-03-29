去年才得和平獎！俄最大獨立報紙暫停刊　總編：別無選擇

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儘管工作者的安全遭受嚴重威脅，但《新報》不退縮、勇於針砭時事的精神，讓穆拉托夫與菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）一同在去年獲得諾貝爾和平獎的殊榮；此外，《新報》還剛與其他獨媒聯合訪問了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），但隨即被政府警告不得發布相關報導。
然而，《新報》在此次戰爭爆發後，承受的壓力似乎更勝以往，特別是俄國已立法禁止使用「入侵」、「發動戰爭」等字眼來報導有關烏克蘭的消息，警告散播「假消息」視同犯罪。《新報》28日發表聲明透露，他們已經第2度收到俄羅斯聯邦通信、資訊科技和大眾傳媒監督局的警告，決定暫停網站、社交媒體運作，以及停止發行印刷版，直到俄國對烏克蘭的「特別軍事行動」結束。
俄國媒體引述俄國監管機構說法，聲稱《新報》先前在網上出版物中提及1個被列為外國代理人的組織，但該報未有標明相關事實，當局因此向報社發出第2次書面警告；至於《新報》首次收到書面警告則是在本月22日。
澤倫斯基的顧問波多亞科（Mykhailo Podolyak）28日在推特上痛批，1個沒有媒體的國家（最後象徵自由的新報被迫關閉），沒有討論，沒有政治競爭，也沒有成熟的議會，這就是現代的俄羅斯聯邦，這就是為什麼俄羅斯人看不到、聽不到或意識到任何事情，不管是以何種語言和其溝通。