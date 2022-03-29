前媳婦登記了！張蘭秀「大S全家福」 網友：放過她吧
大S（徐熙媛）再嫁24年前舊愛、韓星具俊曄，相較前夫汪小菲僅發聲一次「祝福徐熙媛幸福」，前婆婆張蘭面對外界窮追猛問，多次按捺不住情緒回應，強調熙媛「在我心中永遠是我的兒媳婦兒」，而昨（28日）大S完成台灣的結婚登記手續，張蘭也剛好開直播秀前媳婦的全家福照，哀網友酸：「放過大S吧！」
張蘭上傳最新抖音影片，邊哼歌邊拿出自傳《我的九條命》，翻到與汪小菲、大S及兩個孫子合照的頁面，用手指著多年前的自己，一家五口看起來幸福美滿，後續再秀出自己年輕時的美照，期間表示，汪小菲家還有很多全家福照片，並不斷稱讚兒子、孫子女，說全家人在一起很幸福等語，似乎很懷念過去含飴弄孫的時光。
而張蘭也寫下：「歲月一點一點地消失，我們終究要成長。擁有回憶，人生才得以豐潤，歲月才滿意詩情～」不少網友認為有弦外之音，狠批：「不該消費大S了」、「啥都蹭啊」、「沒有大S真不認識你們」、「跟張穎穎高高興興爬山的時候，想過前兒媳孫女的感受了嗎？」
不過也有大批網友體會張蘭作為長輩的心情，心疼表示：「最不能割捨的就是親情了」、「那時候的一家人和和美美的多好，為了一雙可愛的兒女也不能離呀」、「蘭姐滿滿正能量」、「一個媽媽的重要性！下次小菲找老婆幫他把把關」，而張蘭也點讚「汪小菲值得擁有更好的」、「一家人那個時候是多麼的幸福」等留言。（編輯：楊穎軒）